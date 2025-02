Amorim : Moyes est meilleur que moi

Le vendredi, Ruben Amorim, entraîneur de Manchester United, a déclaré que l’impact immédiat de David Moyes, nouvel entraîneur d’Everton, sur la performance de son équipe était dû au fait que l’entraîneur écossais faisait mieux son travail que lui à United, dont la situation ne s’est pas améliorée sous sa direction, avant leur rencontre en Premier League samedi.



Amorim, qui a pris la relève en novembre dernier, n’a gagné que quatre de ses quatorze matchs en Premier League, tandis qu’Everton, sous la direction de Moyes, est invaincu depuis cinq matchs consécutifs, prenant une longueur d’avance sur United, qui occupe la 15e place.



Amorim (40 ans) a déclaré aux journalistes avant que son équipe affronte Everton : « C’est simple… David Moyes fait son travail mieux que moi, c’est vraiment simple. Je pense qu’on doit rendre hommage aux joueurs d’Everton, surtout à leur entraîneur, c’est tout, nous devons faire de même. »



Moyes, qui a dirigé Everton pendant plus de dix ans, a rencontré des difficultés similaires lorsqu’il a pris en charge Manchester United en 2013 après la retraite d’Alex Ferguson.



Il a été licencié après dix mois en poste, après avoir terminé la saison avec United, champion en titre, à la septième place.



Moyes (61 ans), qui a remporté quatre de ses six derniers matchs de championnat depuis son retour à Everton en janvier, a déclaré que son expérience supplémentaire l’avait aidé à mieux gérer les pressions du poste.



L’ex-entraîneur du Sporting Lisbonne a expliqué aux journalistes : « Parfois, vous pouvez vous calmer, mais ne comprenez pas ma tranquillité comme signifiant que je ne suis pas passionné. Est-ce que j’ai changé ? Peut-être un peu. Je ne me sens plus obligé de lutter contre le monde tout le temps maintenant, ce que vous ressentez lorsque vous entraînez une équipe pour la première fois. »