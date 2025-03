Amérique : un chien tire avec un pistolet et blesse son propriétaire

La police américaine a annoncé, mercredi, qu’une personne avait été blessée par balle après que son chien ait sauté de son lit et ait accidentellement tiré avec un pistolet chargé.



L’homme, originaire de Memphis, dans l’État du Tennessee, dormait à côté de sa partenaire lorsque le coup de feu a été tiré, lundi matin. Cependant, sa blessure se limitait à une éraflure à la cuisse gauche, qui a été traitée à l’hôpital.



Selon le rapport de la police, le chien, nommé « Oreo », un pitbull âgé d’un an, a « accroché sa patte dans la gâchette et a appuyé accidentellement sur celle-ci ».



Le rapport ne précise pas quel type d’arme a été utilisé, et l’incident a été enregistré comme une « blessure accidentelle ».



Bien que la violence armée soit courante aux États-Unis, les incidents où des animaux tirent sur des humains sont rares.



Il y a deux ans, un chien de berger allemand avait tué un homme de 30 ans au Kansas après avoir marché sur un fusil de chasse. En 2018, un homme de 51 ans, originaire de l’Iowa, avait été blessé à la jambe par un tir accidentel de son chien croisé pitbull-labrador.



La chaîne locale « Fox 13 Memphis » a rapporté que la petite amie de la victime, dont l’identité n’a pas été révélée, a déclaré qu’elle dormait lorsque le coup de feu a été tiré.



Elle a expliqué : « Le chien est un animal joyeux, il aime sauter et faire toutes sortes de choses, et soudainement, le coup de feu est parti ».



Elle a ajouté qu’elle avait appris de cet incident l’importance de « garder le mécanisme de sécurité de l’arme en place ou d’utiliser un verrou de gâchette ».