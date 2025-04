Alzheimer : un test sanguin révolutionnaire offre un nouvel espoir aux patients

Une avancée scientifique pourrait bouleverser la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Des chercheurs suédois et américains ont mis au point un test sanguin innovant capable non seulement de détecter la maladie, mais aussi d’en évaluer le stade avec une précision remarquable. Un progrès qui pourrait profondément transformer le diagnostic et le suivi de cette pathologie neurodégénérative, affectant des millions de personnes dans le monde.

Une maladie encore trop tardivement diagnostiquée

L’Alzheimer est la principale cause de démence à l’échelle mondiale. Elle se manifeste par un déclin progressif de la mémoire et des fonctions cognitives, provoqué notamment par l’accumulation anormale de protéines amyloïdes et tau dans le cerveau. Or, ces dépôts ne sont détectables que lorsque la maladie est déjà bien installée, rendant tout diagnostic précoce difficile. Jusqu’ici, les méthodes de détection les plus fiables, comme la tomographie par émission de positons (TEP) ou les ponctions lombaires pour analyse du liquide céphalorachidien, restaient coûteuses, invasives et peu accessibles dans les structures de soins courantes.

L’équipe de chercheurs à l’origine de cette avancée a misé sur une forme spécifique de la protéine tau, appelée MTBR-tau243. Il serait désormais possible de suivre l’évolution de la maladie à travers une simple prise de sang. Dans leurs essais, les chercheurs ont pu démontrer que le dosage de MTBR-tau243 permettait d’identifier les patients atteints de la maladie avec une précision de 92 %, en distinguant clairement les cas précoces des formes avancées, mais aussi en les différenciant d’autres pathologies cognitives.

Vers une démocratisation du diagnostic

Cette découverte pourrait radicalement simplifier le parcours de soin. Le test sanguin est en effet beaucoup plus accessible et moins invasif que les techniques actuelles. Il peut être pratiqué dans n’importe quel centre médical sans recourir à des équipements lourds ou spécialisés. Les chercheurs soulignent que ce test ne se limite pas à un simple diagnostic : il pourrait devenir un outil de suivi personnalisé, en ajustant les traitements en fonction de l’avancée réelle de la maladie. Un autre point fort du test est sa capacité à distinguer l’Alzheimer d’autres troubles cognitifs, évitant ainsi des erreurs de diagnostic aux conséquences parfois lourdes.

À l’heure actuelle, les traitements disponibles ciblent surtout les symptômes. Mais certains médicaments, notamment les thérapies anti-amyloïdes, sont plus efficaces dans les phases précoces. D’autres, centrés sur les protéines tau, pourraient jouer un rôle plus important à un stade avancé. L’étude, publiée dans Nature Medicine, représente une avancée majeure, mais des validations complémentaires sont attendues. Les chercheurs insistent sur la nécessité de reproduire les résultats dans des cohortes plus larges et plus diverses, afin de confirmer l’efficacité du test dans des contextes cliniques variés.