Alstom sera-t-il vraiment en mesure de livrer les nouveaux TGV M début 2026 ?

Une décennie après le lancement du projet, les nouvelles rames TGV M, présentées comme la cinquième génération de trains à grande vitesse en France, devraient enfin entrer en circulation début 2026. Un accouchement difficile, marqué par plus de deux ans de retard et des défis techniques à répétition pour Alstom, le constructeur en charge du projet.

Initialement commandées en 2018 par la SNCF, ces nouvelles rames devaient être mises en service dès début 2024. Mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé le calendrier, s’ajoutant à une série de complications techniques et industrielles. Parmi les obstacles rencontrés : des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, des difficultés dans l’intégration d’un système de batteries de secours – surnommé le « greffon » – et le long processus d’homologation des trains, nécessitant des mois de tests en conditions réelles.

Malgré tout, Alstom et la SNCF assurent que le projet est « en bonne voie ». À ce stade, plusieurs rames de test circulent déjà sur le réseau pour éprouver leur fiabilité. L’enjeu est de taille : ces nouveaux TGV doivent remplacer progressivement les rames actuelles et apporter des améliorations notables. Plus spacieux et plus modulables, le TGV M promet une capacité d’accueil accrue de 20 % par rapport aux générations précédentes, une consommation énergétique réduite de 20 %, ainsi qu’un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite.

Mais la confiance affichée par Alstom et la SNCF est-elle justifiée ? L’entreprise française fait face à des difficultés financières majeures, avec une dette qui dépasse les 10 milliards d’euros et un plan de suppression de 1 500 postes annoncé fin 2023. Par ailleurs, elle est sous pression après les retards répétés sur d’autres projets ferroviaires, notamment en Allemagne et en Italie.

À un an de la mise en service promise, la question reste donc ouverte : Alstom pourra-t-il tenir ses engagements et livrer ces nouveaux trains sans nouveaux contretemps ? Les prochains mois seront décisifs pour prouver que le TGV M est bel et bien sur de bons rails.