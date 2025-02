Allemagne… Forte hausse des faux billets en 2024

Le nombre de faux billets en Allemagne a fortement augmenté l’année dernière, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2017. En 2024, la police, les détaillants et les banques ont retiré 72 413 billets contrefaits de la circulation, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente. Burkhard Baltes, membre du conseil d’administration de la Banque centrale allemande, a déclaré : « Nous observons une augmentation des faux billets, tant en Allemagne que dans la zone euro. »



Il a ajouté qu’en Europe, le nombre de faux billets en euros saisis a augmenté de 18,6 % par rapport à l’année précédente, atteignant 554 000 billets. Il a également précisé que cela ne signifiait pas que la qualité des contrefaçons s’améliorait, car la plupart des faux billets étaient facilement reconnaissables. Il a souligné que des billets de 10 et 20 euros circulent en contrefaçon depuis plusieurs années.



Il a indiqué que les criminels proposaient ces faux billets en ligne, les présentant comme de l’argent fictif ou des accessoires pour le cinéma. En raison de la diminution du nombre de billets contrefaits de 200 et 500 euros saisis lors des paiements, le montant des pertes dues aux faux billets en Allemagne a diminué, passant de 5,1 millions d’euros en 2023 à 4,5 millions d’euros l’année dernière, malgré l’augmentation du nombre de faux billets.