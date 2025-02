Allemagne : baisse « rare » des températures à -20,7°C

Une vague de froid exceptionnelle a touché l’Allemagne, entraînant une chute des températures en dessous de -20°C lundi. À Anklam, dans le nord-est du pays, la température a atteint -20,7°C vers six heures du matin (00h05 UTC), selon un porte-parole de l’Agence météorologique allemande. Ces températures aussi basses sont devenues rares ces dernières années, en raison de la combinaison de neige, ciel dégagé et vents du sud, ce qui a accentué cette baisse inhabituelle, d’après l’agence de presse allemande. La semaine dernière, de fortes chutes de neige avaient recouvert Berlin, et les températures sont restées en dessous de zéro aujourd’hui. Le record de froid en Allemagne reste de -37,8°C, enregistré à Voltsnach, dans le sud du pays, le 12 février 1929.