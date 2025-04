Alexis Kohler quitte l’Élysée ce lundi

Ce lundi 14 avril, Alexis Kohler quitte ses fonctions de secrétaire général de l’Élysée, mettant fin à plus de dix ans de service aux côtés d’Emmanuel Macron. Une figure incontournable du macronisme, il a incarnéun pouvoir centralisé, mais son départ s’accompagne aussi d’une série de polémiques, dont la plus importante reste sa mise en examen pour prise illégale d’intérêt.

Une loyauté sans faille, mais une image controversée

Alexis Kohler, surnommé par certains le « vice-président » en raison de son influence et de sa proximité avec le président, a été un acteur clé de la présidence Macron depuis ses débuts. Son rôle à l’Élysée a souvent été décrit comme celui d’un « bras droit » froid, technique, et implacable dans l’application des décisions présidentielles. Cependant, sa gestion des crises, sa position intransigeante et ses refus de répondre aux commissions d’enquête parlementaires ont alimenté une image d’homme rigide, parfois perçu comme déconnecté des préoccupations sociales.

Alors que certains le considéraient comme un pilier du macronisme, d’autres lui reprochaient une approche autoritaire de la gestion politique, où il se plaçait souvent en obstacle aux réformes plus audacieuses proposées par certains ministres ou conseillers. Dans son livre À ma place, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, rapporte l’une de ses manœuvres pour l’empêcher de se présenter à la présidence de l’Assemblée en 2022, un exemple de son mode de gestion des conflits internes.

Un technocrate au service de Macron, mais au cœur des scandales

L’homme a été largement associé aux scandales qui ont émaillé les mandats d’Emmanuel Macron, notamment l’affaire Benalla, où son rôle dans la gestion des crises a été largement critiqué. Il a aussi été mis en cause dans l’affaire MSC, où il est soupçonné d’avoir facilité des décisions favorables à l’armateur italo-suisse, dont les dirigeants sont liés à sa famille. Mis en examen pour prise illégale d’intérêts, cette affaire a jeté une ombre sur son passage à l’Élysée, même s’il a toujours nié tout conflit d’intérêts.

Avec son départ, Alexis Kohler laisse un vide dans la structure du pouvoir exécutif français. Emmanuel Macron a salué son travail, le qualifiant de « grand serviteur de l’État » ayant contribué de manière significative à la mise en place des réformes majeures du quinquennat. Son successeur, Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor, prendra la relève ce lundi.

Si certains saluent son efficacité et sa loyauté envers Macron, il est également perçu comme le symbole d’une technocratie rigide, de décisions parfois insensibles aux réalités sociales. L’arrivée d’Emmanuel Moulin, un technocrate de la même trempe mais avec une image plus apaisée, pourrait marquer un tournant pour l’Élysée dans la gestion des affaires intérieures. Le départ de Kohler, certes volontaire, laisse aussi planer un doute sur l’avenir des relations entre la présidence et les élites économiques, notamment dans un contexte où les conflits d’intérêts sont de plus en plus scrutés par l’opinion publique.

Alors que Kohler s’apprête à rejoindre la Société Générale, les débats sur son héritage à l’Élysée sont loin d’être clos. Il reste une figure emblématique de la présidence Macron, à la fois respectée et controversée, dont l’empreinte politique marquera durablement la Cinquième République.