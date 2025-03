Alerte météo : des rafales à 120 km/h attendues jeudi soir dans le Sud-Ouest !

Le printemps commence fort… et violemment pour certains ! Météo France place le Tarn et la Haute-Garonne en vigilance orange pour vents violents jeudi 20 mars. L’alerte concerne principalement la soirée, entre 21 heures et minuit. Le vent d’autan soufflera avec des rafales impressionnantes, atteignant jusqu’à 120 km/h au pied de la montagne Noire, dans le Lauragais et le pays Castrais. Même Toulouse pourrait ressentir des coups de vent frôlant les 100 km/h.

Ce phénomène est provoqué par la dépression « Laurence », positionnée sur la péninsule ibérique. L’Aude pourrait également être concernée, incitant à la plus grande prudence. Et ce n’est pas fini : dès vendredi et jusqu’à dimanche, les vents forts se déplaceront vers le Massif central, la vallée du Rhône et les Alpes, accompagnés d’une perturbation orageuse.

Le reste du pays profitera d’un temps printanier, avec des températures dignes d’un mois de mai, jusqu’à 20°C dans le Nord. Mais dans le Sud-Ouest, l’ambiance sera plus automnale… et agitée !