ALERTE DANGER – Airbags défectueux: Citroën et DS rappellent 236.000 C3 et DS3

Citroën et DS ont demandé ce lundi à 236 900 propriétaires de modèles C3 et DS 3 immatriculés entre 2008 et 2013 dans le nord de la France, d’immobiliser immédiatement leurs véhicules jusqu’au remplacement des airbags défectueux de marque Takata. Ces airbags présentent un risque de dysfonctionnement pouvant entraîner de graves blessures, et ont été impliqués dans 11 décès en Outre-mer et un en métropole, selon le ministère des Transports.

Cette campagne d’immobilisation, appelée “stop drive”, fait suite à une précédente initiative lancée début 2024 par Citroën et DS dans le sud de l’Europe et au Maghreb, ciblant notamment le sud de la France et les territoires d’Outre-mer. Les véhicules situés au nord d’une ligne Lyon-Clermont-Ferrand étaient déjà concernés par un rappel depuis janvier 2025.

Les airbags Takata défectueux ont été à l’origine de plusieurs rappels massifs à travers le monde, touchant diverses marques automobiles. En France, le groupe Stellantis, propriétaire des marques Citroën et DS, a entrepris depuis 2024 le rappel de plus de 600 000 véhicules pour remplacer ces airbags potentiellement dangereux. Cette initiative vise à prévenir les risques liés au dysfonctionnement des airbags, qui peuvent, en cas de déploiement, projeter des fragments métalliques et causer des blessures graves aux occupants du véhicule.

Par ailleurs, une plainte contre X a été déposée en France en juillet 2024 concernant les airbags Takata installés dans les véhicules Citroën et DS3 produits entre 2009 et 2019. Cette action judiciaire fait suite à plusieurs accidents mortels attribués à ces dispositifs défectueux, mettant en cause la responsabilité des constructeurs et de l’équipementier.

Les propriétaires des véhicules concernés sont fortement encouragés à contacter leur concessionnaire pour organiser le remplacement des airbags dans les plus brefs délais. En attendant cette intervention, il est recommandé de ne pas utiliser les véhicules afin de garantir la sécurité des occupants.