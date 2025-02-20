Delta Airlines offre 30.000 euros à chaque passager de l’avion qui s’est crashé à Toronto

Lundi dernier, un avion de la compagnie Delta Airlines en provenance de Minneapolis a été victime d’un accident spectaculaire lors de son atterrissage à l’aéroport international Pearson de Toronto. L’appareil a heurté violemment la piste, s’est enflammé et s’est retourné, se retrouvant à l’envers sur le tarmac. Malgré l’ampleur de l’accident, les 76 passagers et 4 membres d’équipage ont tous survécu, bien que 21 personnes aient été blessées, dont une restait hospitalisée mercredi matin.

En réponse à cet incident, Delta Air Lines a annoncé offrir une compensation de 30 000 dollars à chacun des passagers concernés. Un porte-parole de la compagnie a précisé que « ce geste n’est assorti d’aucune condition et n’a aucune incidence sur les droits » des passagers, signifiant que cette indemnisation n’affecte pas leur possibilité de poursuivre d’éventuelles actions juridiques ultérieures.

L’enquête sur les causes de l’accident est en cours, menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, avec l’assistance de la Federal Aviation Administration américaine et d’une équipe de Delta. Les conditions météorologiques au moment de l’atterrissage, notamment des bourrasques dépassant les 70 km/h et une accumulation de neige, pourraient avoir joué un rôle dans l’incident.

Des images capturées après l’accident montrent la carcasse noircie de l’avion, avec au moins une aile arrachée et la queue partiellement détruite. Malgré la violence du crash, l’équipage a été salué pour son professionnalisme et son efficacité lors de l’évacuation des passagers, contribuant ainsi à l’absence de pertes humaines.