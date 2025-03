Al-Shara forme une commission indépendante pour enquêter sur les événements de la côte syrienne

Le président syrien Ahmad al-Shara a émis un décret présidentiel pour la formation d’une commission nationale indépendante chargée d’enquêter sur les événements survenus sur la côte syrienne, après des tensions sécuritaires dans la région à la suite d’attaques menées par les restes du régime de l’ex-président Bachar al-Assad.



La présidence syrienne a précisé sur son compte de la plateforme « X » que la mission de la commission, composée de sept membres, est de révéler les causes, circonstances et détails des événements, d’enquêter sur les violations des droits des civils et de déterminer les responsables.



La commission enquêtera également sur les attaques contre les institutions publiques, les forces de sécurité et l’armée, et identifiera les responsables. Elle soumettra son rapport à la présidence dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la décision.



Plus tôt aujourd’hui, al-Shara a appelé, dans un discours prononcé dans l’une des mosquées de Damas, à préserver l’unité nationale et la paix civile en Syrie, soulignant que les Syriens sont capables de vivre ensemble dans un État doté des éléments nécessaires pour perdurer, avec dignité et honneur. Il a ajouté que ce qui se passe actuellement en Syrie représente de nombreux défis attendus.



Au cours des trois derniers jours, Lattaquié et Tartous ont connu une escalade des tensions sécuritaires en raison d’attaques coordonnées menées par les restes du régime de Bachar al-Assad, les plus violentes depuis sa chute, contre des patrouilles, des barrages de sécurité et des hôpitaux, faisant des morts et des blessés.



Fosse commune

Une source sécuritaire a indiqué à Al Jazeera que des restes de membres du ministère syrien de la Défense avaient été retrouvés dans une fosse commune dans la vallée de Qardaha, dans la campagne de Lattaquié. La source a précisé qu’un certain nombre de corps ont été extraits, et que d’autres restaient à récupérer, ces personnes ayant été exécutées par les restes du régime déchu, selon la source. Il est également précisé que cette fosse commune pourrait faire partie de plusieurs autres en cours de recherche.



Cela survient après qu’une source sécuritaire d’Al Jazeera ait confirmé la mort de plus de 230 membres des forces gouvernementales et de dizaines de disparus dans les opérations menées sur la côte.



L’agence « SANA » a publié des images montrant un convoi des forces de sécurité publique quittant la province d’Idlib à destination de la côte syrienne pour poursuivre les restes du régime déchu et instaurer la sécurité dans la région.



Parallèlement, le porte-parole du ministère syrien de la Défense, le colonel Hassan Abdel Ghani, a annoncé le début de la deuxième phase de la traque des restes du régime déchu dans les campagnes et montagnes de la région côtière, après le rétablissement de la sécurité dans les villes de la côte.



Condamnation de Washington

Les États-Unis ont exhorté aujourd’hui les autorités syriennes à tenir responsables ce qu’elles appellent des « terroristes islamistes extrémistes » ayant mené des meurtres en Syrie, déclarant qu’ils se tiennent aux côtés des minorités religieuses et ethniques du pays.



Dans le même contexte, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a appelé la direction syrienne à intervenir pour empêcher des meurtres de masse signalés dans les zones côtières et à poursuivre les responsables.



Volker a déclaré dans un communiqué : « L’annonce des autorités intérimaires de leur intention de respecter la loi devrait être suivie de mesures rapides pour protéger les Syriens, ce qui devrait inclure la prise de toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute violation et abus, et leur rendre des comptes lorsqu’ils se produisent. »



De son côté, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a qualifié les rapports faisant état du meurtre de nombreux civils sur la côte syrienne de « terrifiants », et a exhorté les autorités de Damas à protéger tous les Syriens de la violence. Lammy a ajouté, dans une brève déclaration sur les réseaux sociaux : « Les autorités de Damas doivent garantir la protection de tous les Syriens et tracer un chemin clair pour la justice transitionnelle. »



Le commandant des Forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, a également appelé aujourd’hui le président syrien Ahmad al-Shara à tenir les responsables des « actes de violence sectaire » sur la côte responsable, accusant principalement les factions soutenues par la Turquie d’être derrière les meurtres, selon ce qu’a rapporté l’agence Reuters.