Airbus : la fin annoncée des traînées de condensation 

Et si le ciel se nettoyait des cicatrices laissées par les avions ? Longtemps reléguées aux marges du débat, entre obsession climatique et théorie du complot, les traînées de condensation — ces fines lignes blanches appelées contrails — sont enfin prises au sérieux. Airbus annonce un plan ambitieux : réduire, voire éliminer ces traînées, qui pèseraient autant, sinon plus, que le CO₂ sur le réchauffement climatique. C’est un aveu inédit que l’avionneur européen a formulé lors de son Airbus Summit 2025. Jusqu’ici, les contrails étaient à peine évoqués, souvent moqués comme simple folklore complotiste. Mais à Toulouse, Steven Barrett, professeur à Cambridge et spécialiste de l’impact environnemental de l’aviation, a été clair : ces traînées ont un effet de réchauffement comparable à soixante ans d’émissions de CO₂… sur six heures. Une vérité ignorée trop longtemps, qui remet en question la vision même de l’impact de l’aviation.

Des moteurs testés au sol et des trajectoires à réinventer

Pour agir, Airbus mise désormais sur des solutions concrètes. Son projet Pacific va recréer les conditions de formation des contrails dans une « chambre à nuages », sur un A350 immobilisé au sol. L’objectif : tester l’influence des carburants durables (SAF), capables de réduire la formation des cristaux de glace responsables des traînées. Mais plus les moteurs sont efficaces, plus ils refroidissent l’air… et plus ils favorisent leur apparition. Modifier les trajectoires des avions permettrait de contourner les zones sensibles, mais cela implique de consommer davantage de carburant.

Un virage qui dépendra de la volonté politique

Une contradiction que seule l’intelligence artificielle, via l’analyse satellite en temps réel, pourrait résoudre. Aux États-Unis, Google a déjà démontré son efficacité avec American Airlines. En Europe, Airbus reste encore discret sur ce volet. Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt ? Par manque de données, d’intérêt, ou de pression réglementaire. Mais aujourd’hui, la machine est en marche. Steven Barrett le martèle : « Ce n’est qu’une question de logiciels et de volonté. » Reste à savoir si les régulateurs, désormais alertés, seront prêts à imposer ce virage technologique… pour un ciel plus propre et un réchauffement un peu moins rapide.