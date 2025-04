Airbags Takata défectueux : nouvelle campagne de rappel pour Toyota et Mercedes

Une alerte massive touche de nouveau l’industrie automobile. Le ministère des Transports a publié un arrêté imposant une nouvelle campagne de rappel pour des airbags Takata défectueux, avec des mesures de sécurité renforcées. Sont concernés, cette fois, des milliers de véhicules Toyota et Mercedes commercialisés entre 2001 et 2018, dont des modèles populaires comme la Yaris, la Corolla, la Classe A ou la Classe C.

Un danger mortel identifié depuis des années

Le problème est connu : le gaz propulseur contenu dans ces airbags vieillit mal, notamment en milieu chaud ou humide, ce qui peut entraîner leur explosion au moment du déclenchement, projetant des fragments métalliques au visage du conducteur ou des passagers. Ce défaut a déjà été à l’origine de plusieurs décès dans le monde, notamment aux États-Unis. La France compte aujourd’hui plus de 2,3 millions de véhicules concernés par cette campagne. Le ministère impose désormais des mesures strictes à 30 constructeurs, en leur demandant d’accélérer le processus de remplacement, en particulier dans les territoires ultramarins, où la chaleur aggrave les risques.

Un « stop drive » pour les modèles les plus à risque

Dans le cadre de cette nouvelle procédure dite « stop drive », il est expressément déconseillé de rouler avec les véhicules concernés tant que l’airbag n’a pas été remplacé. Les propriétaires sont invités à consulter le numéro d’identification du véhicule (VIN) indiqué sur leur carte grise, et à le vérifier sur le site du constructeur pour savoir si leur voiture est visée par ce rappel. Les groupes Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat…) et Volkswagen ont d’ores et déjà lancé des campagnes similaires, toujours en cours. Cette action nationale vise à corriger une faille de sécurité majeure qui, malgré les années écoulées depuis les premiers rappels Takata, continue de menacer la vie de millions de conducteurs.