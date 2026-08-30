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Zambie : le chef de l’opposition inculpé pour trahison après son arrestation

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Zambie : le chef de l’opposition inculpé pour trahison après son arrestation
Zambie : le chef de l’opposition inculpé pour trahison après son arrestation

Brian Mundubile, candidat de l’opposition à la présidentielle zambienne, a été inculpé de trahison samedi soir, selon son avocat. Dix-sept autres personnes, dont son colistier, font face à la même accusation.

L’arrestation de Brian Mundubile, jeudi, avait déjà cristallisé les tensions politiques en Zambie. Son avocat, Milner Katolo, a confirmé samedi soir que son client était désormais formellement inculpé de trahison. « Il attend de répondre de cette accusation devant un tribunal », a déclaré Katolo. Parmi les dix-sept autres personnes également inculpées figure Makebi Zulu, le colistier de Mundubile.

Tout a basculé au lendemain du scrutin présidentiel du 13 août. Les résultats officiels donnent le président sortant Hakainde Hichilema vainqueur avec 60 % des voix, contre 38 % pour Mundubile. Ce dernier a contesté ces chiffres, tandis que les autorités accusaient son parti, le NRPUP, de préparer une insurrection armée — ce que le parti a nié.

Le lendemain du vote, des forces de sécurité ont pris d’assaut une propriété à Lusaka liée à Mundubile. L’opération a coûté la vie à un ancien ministre et s’est soldée par l’arrestation de plusieurs autres responsables politiques. Mundubile et Zulu ont alors cherché refuge dans un bâtiment des Nations unies dans la capitale. Ils ont finalement été détenus après que le président Hichilema a fait pression sur l’ONU pour qu’elle les remette aux autorités.

L’opposition n’a pas pu saisir la justice pour contester les résultats électoraux : les tribunaux étaient fermés lundi, dernier jour légal pour déposer un recours. La Commission zambienne des droits de l’homme a réclamé des comptes sur le sort de personnes dont la localisation reste inconnue depuis les arrestations et opérations sécuritaires qui ont suivi le scrutin.

Les observateurs régionaux et internationaux ont qualifié le déroulement du vote de « globalement pacifique ». Hichilema doit prêter serment pour un second mandat le 1er septembre.

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