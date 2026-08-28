Zambie : le chef de l’opposition en garde à vue deux semaines après l’élection

Brian Mundubile, chef de l’opposition zambienne, est en garde à vue après avoir été accusé d’insurrection et d’incitation à la violence, charges qu’il conteste. Son interpellation survient dans un contexte de tensions croissantes post-électorales, marquées par des arrestations et la fermeture des juridictions, critiquée par des défenseurs des droits.

Brian Mundubile, candidat de l’opposition à la présidentielle zambienne, a été remis à la police jeudi après avoir été placé sous protection des Nations unies à Lusaka. Il est accusé d’insurrection et d’incitation à la violence, des charges qu’il conteste.

La radio-télévision publique zambienne ZNBC a annoncé jeudi que Brian Mundubile, arrivé en deuxième position lors de la présidentielle du 13 août, et son colistier Makebi Zulu « ont été remis à la police et sont actuellement soumis à des entretiens ». Le porte-parole de la police, Godfrey Chilabi, a précisé que les deux responsables de l’opposition étaient interrogés par une équipe d’agents en présence de leurs avocats. Un communiqué doit être publié à l’issue de la procédure.

Mundubile avait passé les deux semaines précédentes dans la clandestinité, après des perquisitions menées au siège de son parti et à son domicile dès le lendemain du scrutin. Onze personnes avaient été arrêtées lors de ces opérations, et un ancien ministre, Mutotwe Kafwaya, avait été tué par balle lors d’un échange de coups de feu avec les forces de l’ordre. Selon ZNBC, Mundubile et Zulu se trouvaient « sous la protection des Nations unies » dans la capitale avant de se rendre à la police.

Le chef de l’opposition dirige le Parti national pour la réconciliation, l’unité et la prospérité (NRPUP), formation qui gouvernait la Zambie avant l’arrivée au pouvoir du président sortant Hakainde Hichilema. Le soir du 13 août, Mundubile s’était brièvement proclamé vainqueur, avant que la commission électorale ne confirme la réélection de Hichilema avec environ 60 % des voix. Mundubile avait alors annoncé son intention de contester les résultats devant les tribunaux, dénonçant des irrégularités et qualifiant les accusations portées contre lui de fabriquées.

Cette voie judiciaire s’est toutefois heurtée à un obstacle inattendu : lundi, jour limite légal pour déposer un recours, la Zambie a fermé l’ensemble de ses juridictions en invoquant des « raisons sécuritaires », une décision vivement critiquée par des organisations de défense des droits et des juristes. La police avait convoqué Mundubile pour interrogatoire la semaine précédente, indiquant chercher à établir des liens entre lui et « diverses activités alarmantes susceptibles de menacer la sécurité nationale ».

Hichilema, dont l’investiture pour un second mandat est prévue le 1er septembre, avait évoqué des complots contre la sécurité nationale peu avant le vote. La Zambie jouit habituellement d’une réputation de stabilité démocratique sur le continent africain, mais le déroulement de cette élection et ses suites ont sérieusement écorné cette image.