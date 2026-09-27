Union européenne : 710 millions d’euros supplémentaires pour l’aide humanitaire, principalement en Afrique

L’Union européenne va mobiliser 710 millions d’euros supplémentaires pour répondre à plusieurs crises humanitaires, avec une part importante des fonds destinée au continent africain. L’annonce a été faite samedi 26 septembre par Ursula von der Leyen devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York. La présidente de la Commission européenne a mis en avant l’accumulation des conflits, des déplacements de population, des phénomènes climatiques extrêmes et de la hausse du coût de la vie, qui fragilisent plusieurs régions du monde.

La plus grosse enveloppe, environ 380 millions d’euros, doit financer en Afrique subsaharienne des programmes liés aux migrations. Ces crédits seront notamment consacrés à la protection des migrants vulnérables, à l’aide au retour volontaire et aux dispositifs de réintégration. L’objectif affiché par Bruxelles est également de soutenir les communautés qui accueillent des populations déplacées, souvent dans des pays où les services publics et les ressources locales sont déjà fortement sollicités.

Afrique, Proche-Orient et Ukraine parmi les priorités

Une autre enveloppe de 252 millions d’euros doit financer des interventions d’urgence auprès de populations touchées par les guerres, les déplacements, les épidémies ou les catastrophes naturelles. Sur ce montant, 97 millions sont annoncés pour l’Afrique subsaharienne, 103 millions pour les territoires palestiniens et le Liban et 52 millions pour l’Ukraine, notamment afin d’aider les populations à se préparer à l’hiver. Des financements supplémentaires doivent également soutenir la stabilité dans la région des Grands Lacs et la lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.

Une nouvelle aide qui illustre le poids croissant des crises africaines dans la politique humanitaire européenne. Les besoins ne concernent plus uniquement l’aide alimentaire ou l’accueil des réfugiés : ils englobent désormais la santé, les déplacements internes, la résilience des communautés d’accueil et les conséquences des événements climatiques extrêmes. Pour l’Union européenne, l’enjeu est donc double : répondre à l’urgence immédiate tout en évitant que des crises prolongées ne déstabilisent davantage des régions déjà fragiles.