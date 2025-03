Afghanistan : la chaîne Arezo TV rouvre après trois mois de fermeture imposée par les talibans

Fermée en décembre dernier par les autorités talibanes, la chaîne de télévision afghane Arezo TV a repris ses activités ce samedi à Kaboul. Son patron, Bassir Abid, a confirmé que les scellés posés sur les locaux ont été retirés en présence du ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice (PVPV). Ce dernier avait initialement accusé la chaîne d’être soutenue par des médias en exil et de trahir les valeurs islamiques, ce qui avait conduit à l’arrestation temporaire de sept employés.

Le Centre des journalistes afghans (AFJC) a salué cette réouverture tout en dénonçant la fermeture comme une « violation flagrante des droits d’un média libre ». Fondée en 2006 à Mazar-e-Sharif, Arezo TV s’était spécialisée dans la production de documentaires et le doublage de séries turques en persan. Depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, le paysage médiatique afghan est soumis à de fortes pressions, avec plus de 300 atteintes recensées contre des journalistes et employés des médias, selon l’ONU.

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) affirme que les talibans ont fermé au moins 12 médias en 2024, créant un environnement de censure croissante. Une récente loi suscite de nouvelles inquiétudes quant à la possible disparition des voix féminines et des images d’êtres vivants des médias. Début février, la station Radio Begum, destinée aux femmes, a été perquisitionnée et suspendue, témoignant d’un durcissement continu des restrictions sur la liberté de la presse en Afghanistan.

Si le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, affirme qu’il n’existe aucune restriction formelle, il exhorte néanmoins les médias à respecter « l’intérêt national » et à éviter toute diffusion de « rumeurs ». La réouverture d’Arezo TV ne signifie donc pas un assouplissement général des règles, mais plutôt une exception dans un climat de censure toujours plus pesant.