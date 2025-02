Affaire Bétharram : « L’État n’a pas été au rendez-vous », reconnaît Élisabeth Borne

L’affaire des violences sexuelles et physiques à l’établissement catholique Notre-Dame-de-Bétharram, qui s’étend sur plusieurs décennies, continue de secouer l’opinion publique. Alors que deux anciens surveillants sont toujours en garde à vue, la ministre de l’Éducation, Élisabeth Borne, a reconnu que “l’État n’a pas été au rendez-vous” face à ces abus massifs. La révélation de 132 plaintes et de témoignages glaçants, décrivant des sévices répétés sur de jeunes pensionnaires, interroge sur l’inaction des autorités pendant si longtemps. L’ancien ministre de l’Éducation, François Bayrou, dont plusieurs enfants ont fréquenté l’établissement, est directement mis en cause pour n’avoir pas réagi aux alertes dès les années 90, malgré ses dénégations.

L’enquête, qui a déjà conduit à l’interpellation de trois hommes – un prêtre et deux surveillants laïcs –, met en lumière l’absence de contrôle des établissements privés sous contrat. Un rapport d’inspection de 1996, qui n’avait relevé aucun dysfonctionnement malgré des signalements, est aujourd’hui vivement critiqué. La ministre Borne a annoncé un renforcement des contrôles et la possibilité d’inspections inopinées. Mais la gestion politique de l’affaire divise : alors que la gauche et Mediapart ciblent François Bayrou, la ministre regrette une “exploitation politique”, rappelant que les premières plaintes officielles n’ont émergé qu’après 1998, sous un autre gouvernement.

Les témoignages des victimes dressent un tableau accablant du système de silence et d’impunité qui a régné à Bétharram. Des enfants maltraités et agressés sexuellement, parfois pendant des années, sans que leurs cris d’alerte ne soient entendus. Les méthodes brutales d’un surveillant surnommé “Cheval”, les abus sous prétexte de protection ou encore les viols commis par un prêtre sur des mineurs dormants démontrent l’ampleur du scandale. L’Église catholique, par la voix de la Conférence des évêques de France, a condamné ces “faits graves”, mais reste discrète sur les responsabilités internes. À mesure que l’enquête avance, la pression monte sur les autorités pour qu’une justice pleine et entière soit rendue aux victimes.