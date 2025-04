Acer défie Apple avec son nouvel ordinateur portable

Acer a annoncé son nouvel ordinateur portable qui s’imposera comme l’un des plus sérieux concurrents du MacBook Air d’Apple.

Le nouvel Acer Go Air se distingue par un châssis élégant et robuste en aluminium et magnésium, avec un poids inférieur à 1 kg. Il est équipé d’un écran IPS de 14 pouces, avec une résolution de 2240 x 1400 pixels, pliable à 180 degrés. Cet écran offre une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB.

Fonctionnant sous Windows, l’appareil garantit d’excellentes performances grâce aux processeurs Intel Core 5 210H et Core 7 240H, à une mémoire vive LPDDR5 de 32 Go, ainsi qu’à un stockage interne SSD de 1 To.

L’ordinateur dispose de trois ports USB Type-C, d’un port HDMI 2.0, d’un port USB 3.2 Gen 1, ainsi que des technologies Bluetooth et de modules pour se connecter aux réseaux Wi-Fi 6. En revanche, il ne possède pas de port Ethernet, ce qui empêche une connexion Internet par câble.

Actuellement disponible sur le marché chinois, ce portable est proposé entre 730 et 785 dollars. Il devrait arriver sur les marchés internationaux le mois prochain.