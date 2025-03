Accusés d’espionnage au profit des États-Unis : les Houthis enlèvent brutalement 75 personnes à Sanaa et Saada

Une organisation de défense des droits humains a révélé que la milice houtie a récemment procédé à l’enlèvement massif et arbitraire de plus de 75 personnes dans les gouvernorats de Sanaa et de Saada, sous l’accusation extrêmement grave de collaboration avec les États-Unis.

Dans un rapport alarmant publié depuis Genève, l’organisation SAM for Rights and Liberties décrit en détail cette opération de répression massive, survenue dans les derniers jours de mars 2025. La campagne a été déclenchée suite aux frappes aériennes intensives de l’aviation américaine, qui ont visé plusieurs sites militaires houthis dans différentes régions du pays.

La milice aurait ainsi mené des arrestations musclées et soudaines les 26 et 27 mars, ciblant des dizaines de civils innocents, parfois pour des motifs aussi fragiles que le simple fait d’avoir consulté leur téléphone pendant les bombardements. D’autres ont été accusés, sans preuves tangibles, d’avoir communiqué avec des entités étrangères.

L’organisation SAM a fermement condamné ces actes, les qualifiant de violations flagrantes, inquiétantes et systématiques des droits humains et du droit international. Elle a vivement dénoncé une stratégie de répression visant à étouffer toute dissidence et à intimider la population, menaçant ainsi le tissu social et la paix fragile au Yémen.

Dans un ton particulièrement ferme, SAM a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues illégalement, soulignant que l’arbitraire absolu de ces détentions et les cas croissants de disparitions forcées sont intolérables et constituent un affront choquant aux droits fondamentaux.

L’organisation a également appelé à l’ouverture d’enquêtes internationales indépendantes, rigoureuses et transparentes, afin de faire la lumière sur ces violations et de traduire les responsables en justice. Elle a averti que l’impunité persistante ne fait qu’encourager la répétition de telles atrocités, en aggravant encore davantage la souffrance des victimes et de leurs familles déjà cruellement éprouvées.

Enfin, SAM a exhorté les Nations unies et l’ensemble de la communauté internationale à intervenir rapidement, fermement et efficacement, en mettant en œuvre des mesures concrètes, telles que des sanctions ciblées et le soutien aux mécanismes de surveillance et de redevabilité, estimant que la paix durable au Yémen est impossible tant que les violations systématiques des droits humains se poursuivent impunément.

Rappelons que, depuis le 15 mars, les États-Unis mènent une intense campagne aérienne contre les Houthis, soutenus par l’Iran, dans le but de neutraliser leurs capacités militaires et de les contraindre à cesser leurs dangereuses attaques contre la liberté de navigation internationale.