Accusations de perturbation contre Slot et les clubs de Merseyside

La Fédération anglaise de football a formulé des accusations à l’encontre des clubs d’Everton et de Liverpool, ainsi que de l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, et de son adjoint, Sebke Holshof, suite à la fin tumultueuse du match nul 2-2 lors du derby de Merseyside en Premier League mercredi dernier.



L’incident entre les joueurs a été provoqué par une moquerie d’Abdoulaye Doucouré envers les supporters de Liverpool après le but égalisateur de James Tarkowski à la 98e minute, entraînant l’expulsion de Doucouré et de Curtis Jones de Liverpool par l’arbitre Michael Oliver.



Slot, qui semblait avoir adressé des paroles à l’arbitre après le match, a également reçu un carton rouge, tout comme Holshof.



La FA a indiqué dans un communiqué vendredi : « Il est allégué que les clubs n’ont pas pris les mesures nécessaires pour que leurs joueurs et/ou membres du staff technique se comportent de manière appropriée et/ou non provocatrice après le coup de sifflet final. Il est allégué que l’entraîneur de Liverpool a eu un comportement inapproprié et/ou a proféré des propos et/ou gestes insultants et/ou abusifs envers l’arbitre principal et son assistant après le match. »



Lors d’une conférence de presse vendredi, Slot a expliqué que les émotions l’avaient envahi. L’entraîneur néerlandais a précisé : « Le temps additionnel était de cinq minutes, et il a finalement duré huit minutes, ce qui arrive fréquemment. Les émotions ont pris le dessus… Si je réfléchis à cela, j’aurais préféré gérer la situation autrement. »



La FA a ajouté que Liverpool, Slot, Holshof et Everton ont jusqu’à mercredi prochain pour répondre aux accusations.



Liverpool, actuellement leader du championnat avec sept points d’avance sur Arsenal, deuxième, accueillera Wolverhampton Wanderers dimanche.