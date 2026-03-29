Un violent incendie ravage le K Club près de Strasbourg, 750 personnes évacuées

Un important incendie a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche le K Club, une discothèque située à Kehl, ville allemande frontalière de Strasbourg. Le feu s’est déclaré vers 3h45 dans la zone industrielle de Sundheim et s’est propagé très rapidement à l’ensemble du bâtiment.

Au moment du sinistre, environ 750 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’établissement. Selon la police, toutes ont pu être évacuées et quitter les lieux. Des témoins interrogés sur place décrivent une sortie rapide et ordonnée, encadrée par le personnel du club, sans mouvement de panique.

Le bilan humain reste limité. Plusieurs sources ont indiqué que trois personnes ont été prises en charge par les secours en raison du choc provoqué par la situation, mais sans blessure grave. La ville de Kehl a ensuite précisé qu’aucun blessé n’était finalement à déplorer.

Les secours ont mobilisé d’importants moyens. La ville de Kehl fait état d’environ 80 pompiers, appuyés notamment par des renforts venus d’Offenburg et des communes voisines. En fin de matinée, le toit s’était partiellement effondré et les opérations se poursuivaient encore pour traiter les foyers résiduels à l’intérieur de la structure.

À ce stade, l’origine de l’incendie reste inconnue et le montant des dégâts n’a pas encore été communiqué. Une enquête devra désormais déterminer les causes exactes du sinistre qui a détruit une adresse bien connue du public frontalier, notamment alsacien.