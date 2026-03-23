Un avion d’Air Canada percute un véhicule au sol à l’aéroport de LaGuardia, à New York

Un avion régional d’Air Canada Express a heurté un véhicule au sol dimanche soir à l’aéroport LaGuardia, dans le Queens, à New York, provoquant une importante intervention des secours et une interruption du trafic aérien. L’appareil impliqué est un CRJ-900 en provenance de Montréal, exploité par Jazz Aviation pour le compte d’Air Canada Express.

Selon les premiers éléments rapportés par les autorités et les médias américains, la collision s’est produite peu après l’atterrissage. La police de New York a confirmé l’incident, tandis que le service d’incendie de la ville a indiqué avoir été appelé vers 23h38 pour un signalement impliquant un avion et un véhicule sur la piste. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’avant de l’appareil gravement endommagé.

À la suite de l’accident, la Federal Aviation Administration a ordonné un ground stop, c’est-à-dire une suspension temporaire des mouvements aériens à destination et au départ de LaGuardia. Des vols à l’arrivée ont été déroutés vers d’autres aéroports ou renvoyés vers leur point de départ, alors que le site de l’aéroport faisait état de fortes perturbations.

Au moins deux morts et 70 blessés

Selon les premiers rapports, au moins deux personnes ont été tuées et environ 70 autres blessées. Parmi les blessés figurent quatre pompiers dans un état critique, précédemment classés « red tag » par les secours du FDNY.

Les causes de la collision demeurent inconnues. L’impact se serait produit à faible vitesse, autour de 24mph, soit environ 39kmh. Les autorités fédérales américaines devraient désormais examiner les circonstances exactes de l’incident, notamment la position du véhicule sur la zone de circulation et les échanges opérationnels au moment du choc.