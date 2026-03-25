Paris : un incendie au Bristol provoque l’évacuation de 400 personnes près de l’Élysée

Un important incendie s’est déclaré ce mercredi au palace Le Bristol, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, entraînant l’évacuation d’environ 400 personnes. Le sinistre a touché cet établissement de luxe situé rue du Faubourg-Saint-Honoré, à quelques pas de l’Élysée, dans un secteur particulièrement sensible de la capitale.

Un départ de feu au sous-sol

Le feu serait parti dans les cuisines du sous-sol de l’hôtel. L’alerte a été donnée en fin de matinée, vers 11h20 heure de Paris. Très vite, l’intervention a pris de l’ampleur en raison de la configuration du bâtiment, de la présence de nombreux occupants et de la localisation du palace au cœur d’un quartier hautement surveillé.

Une évacuation massive, le quartier bouclé

Face à la progression des fumées, les autorités ont procédé à l’évacuation de centaines de personnes, parmi lesquelles des clients, des salariés et du personnel de service. La rue du Faubourg-Saint-Honoré a été partiellement fermée pour permettre le déploiement des secours, tandis que les forces de l’ordre ont sécurisé le périmètre. La proximité immédiate du palais de l’Élysée a renforcé l’attention portée à l’intervention, sans qu’aucun élément ne laisse penser à une autre cause qu’un incendie accidentel à ce stade.

Une centaine de pompiers mobilisés

Les sapeurs-pompiers de Paris ont engagé environ une centaine d’hommes pour circonscrire le sinistre. L’opération a nécessité d’importants moyens dans et autour de l’établissement. Selon les informations disponibles en début d’après-midi, le feu a pu être maîtrisé, ce qui a permis d’écarter le risque d’une propagation plus large dans ce secteur dense et prestigieux du 8ᵉ arrondissement.

Le bilan humain reste limité, mais il demeure légèrement fluctuant selon les sources consultées. Deux membres du personnel auraient été légèrement blessés, en tentant de contenir les flammes au début de l’incendie.

Un palace emblématique frappé en pleine journée

Le sinistre a immédiatement suscité une forte attention en raison du statut du Bristol, l’un des hôtels les plus connus de Paris, régulièrement fréquenté par une clientèle internationale de haut rang. Voir un incendie frapper un tel établissement, en pleine journée et dans un quartier aussi symbolique, a créé un important effet de sidération. Des images de fumée et de véhicules de secours ont rapidement circulé, tandis que la direction de l’hôtel assurait que la sécurité des clients et des employés restait la priorité absolue.

À ce stade, l’origine exacte du départ de feu devra être confirmée par les investigations techniques menées après l’intervention. Les informations convergent vers un sinistre né dans les espaces de cuisine en sous-sol, mais les causes précises restent encore à établir.