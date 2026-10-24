Un immeuble en construction s'effondre à Nairobi, entraînant la disparition de sept personnes et une importante opération de secours. Les autorités ouvrent une enquête sur la conformité des travaux et les autorisations de construction, après que des infractions aux normes de sécurité aient été signalées. Ce drame soulève des préoccupations sur la régulation des chantiers dans les métropoles africaines en pleine expansion.

Un immeuble de grande hauteur en construction s’est effondré vendredi 23 octobre 2026 dans le quartier d’Eastleigh, à Nairobi, provoquant une importante opération de secours dans la capitale kényane. Le bâtiment, situé sur Yusuf Haji Avenue, à proximité de la 9e rue, s’est écroulé en début d’après-midi, laissant derrière lui un amas de béton et de structures métalliques. Selon le ministre de l’Intérieur, Kipchumba Murkomen, sept personnes étaient toujours portées disparues vendredi soir. Les équipes de secours poursuivaient leurs recherches pour retrouver d’éventuels survivants. Le nombre exact d’étages reste incertain, les médias locaux évoquant des hauteurs comprises entre douze et dix-huit niveaux. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette catastrophe.

D’après les premières informations communiquées par le gouvernement, 67 ouvriers se trouvaient sur le chantier au moment du drame. Soixante-six d’entre eux auraient réussi à s’échapper indemnes, tandis qu’un travailleur blessé a été hospitalisé dans un état stable. Onze commerces étaient également installés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, alors que les travaux se poursuivaient dans les étages supérieurs. Cette occupation partielle complique l’établissement du bilan humain. Des témoins ont rapporté avoir entendu des appels à l’aide provenant des décombres, tandis que certains habitants tentaient de joindre des proches présents sur place. La Croix-Rouge kényane, les forces de sécurité, les services d’urgence du comté de Nairobi et l’armée ont été mobilisés. Des excavatrices et des chiens spécialisés ont été déployés pour faciliter les recherches, rendues difficiles par l’instabilité des débris et la proximité d’autres bâtiments.

Le drame soulève de nouvelles interrogations sur la surveillance des chantiers dans la capitale kényane. Le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a révélé que l’immeuble disposait d’une autorisation de construction délivrée par le comté, mais ne possédait pas de certificat autorisant son occupation. La présence de commerces dans les parties inférieures du bâtiment pose donc la question du respect des procédures administratives et des inspections de sécurité. Les enquêteurs devront notamment vérifier la conformité des travaux aux plans approuvés, la qualité des matériaux employés et l’éventuelle existence de modifications non autorisées. Le gouverneur a promis des poursuites contre les personnes dont la responsabilité serait établie. De son côté, le ministre de l’Intérieur a annoncé que les services compétents travailleraient avec les organismes professionnels du secteur pour identifier les causes de l’effondrement.

Cette catastrophe illustre les difficultés auxquelles sont confrontées plusieurs métropoles africaines en pleine expansion. À Nairobi, la forte demande de logements et de locaux commerciaux favorise la construction d’immeubles toujours plus élevés dans des quartiers densément peuplés. Eastleigh, important centre commercial de la capitale, connaît depuis plusieurs années une transformation rapide de son paysage urbain. Mais cette densification exige des contrôles rigoureux, depuis les études de sol jusqu’à la réception définitive des bâtiments. Lorsque les inspections sont insuffisantes ou que les règles d’occupation ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être dramatiques. Le Kenya a déjà connu plusieurs effondrements meurtriers qui ont relancé le débat sur les responsabilités des promoteurs et l’efficacité des autorités de contrôle.

Au-delà de Nairobi, la question concerne également d’autres grandes villes africaines, où la croissance démographique et l’augmentation du prix du foncier encouragent la construction verticale. La multiplication des immeubles ne constitue pas en elle-même un danger, à condition que les normes techniques soient appliquées et que les contrôles soient réellement effectués. Les autorités doivent notamment disposer des moyens nécessaires pour inspecter les chantiers, sanctionner les infractions et interdire l’accès aux bâtiments qui ne présentent pas toutes les garanties de sécurité. Pour les familles des personnes disparues à Eastleigh, la priorité demeure toutefois le sauvetage des victimes. Les conclusions de l’enquête devront ensuite établir si cet effondrement résulte de défaillances techniques, de négligences ou d’un défaut de surveillance administrative. La catastrophe rappelle que le développement immobilier des capitales africaines ne peut être durable sans une application effective des règles de construction.