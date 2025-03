Abou Sangaré, du parcours d’exilé au sacre lors des César 2025

Le destin d’Abou Sangaré est aussi bouleversant que celui du personnage qu’il incarne dans L’Histoire de Souleymane. Ce jeune Guinéen de 23 ans, arrivé en France en 2018 sans papiers, a remporté le César de la révélation masculine pour son tout premier rôle au cinéma. Son interprétation poignante dans le film de Boris Lojkine, qui suit le quotidien d’un livreur à vélo sans papiers cherchant à obtenir l’asile en France, a ému la critique et le public. Lors de son discours à l’Olympia, le 28 février, Abou Sangaré a livré des mots d’une sincérité brute : “Je n’avais presque plus de vie… J’ai tout connu, la misère, le bon et le mauvais de l’être humain.”

Un parcours semé d’épreuves avant la consécration

Né en 2001 en Guinée, Abou Sangaré quitte son pays très jeune dans l’espoir d’aider sa mère malade. Il traverse plusieurs pays – Mali, Algérie, Libye, Italie – avant d’arriver en France en 2018, à seulement 16 ans. À Amiens, il se forme comme mécanicien et s’engage comme bénévole dans une association d’éducation populaire. C’est là qu’il est repéré lors d’un casting sauvage pour L’Histoire de Souleymane. Sans expérience d’acteur, il décroche le rôle principal et se retrouve propulsé sur la scène du Festival de Cannes, où il reçoit le Prix d’interprétation masculine dans la section Un Certain Regard. Son histoire inspire et met en lumière la précarité des travailleurs sans papiers en France.

Un message fort et un avenir prometteur

Malgré le succès du film, Abou Sangaré a longtemps lutté pour obtenir un titre de séjour. Après plusieurs refus, il a finalement été régularisé en janvier 2025, obtenant un titre de séjour d’un an grâce à une promesse d’embauche en tant que mécanicien. Ce parcours souligne la difficulté d’intégration des migrants en France, un thème central du film. Aujourd’hui, son César consacre non seulement son talent, mais aussi un message plus large sur la réalité des exilés. Abou Sangaré, qui n’avait jamais envisagé une carrière d’acteur, confie désormais vouloir continuer dans le cinéma. Son histoire, marquée par la persévérance et le talent brut, pourrait bien être le début d’un long chemin sous les projecteurs.