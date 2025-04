À huis clos, des délégations américaine et russe se réunissent à Istanbul

Jeudi, des délégations russe et américaine se sont réunies à Istanbul pour des discussions visant à relancer les activités de leurs ambassades respectives, dans un contexte de rapprochement entre Moscou et Washington.

Les deux délégations sont arrivées au consulat général de Russie à Istanbul avant le début des discussions, qui se déroulent à huis clos, selon un journaliste de l’Agence France-Presse.

La porte-parole du département d’État américain, Tamie Bruce, a déclaré mardi à des journalistes que les deux parties tenteront de progresser sur la stabilisation du fonctionnement de nos missions diplomatiques bilatérales.

Elle a précisé : « Il n’y a pas de questions politiques ou sécuritaires à l’ordre du jour, et l’Ukraine ne figure pas non plus parmi les sujets abordés.»

Les discussions devraient durer plusieurs heures, selon les agences de presse russes.

L’envoyé russe aux États-Unis, Alexandre Dartchiev, a déclaré mercredi que les discussions porteraient sur la suppression de l’héritage toxique de l’administration américaine précédente, qui avait imposé des restrictions sévères aux activités des missions diplomatiques russes.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a conduit à une détérioration des relations entre Moscou et Washington, atteignant leur plus bas niveau depuis la guerre froide.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, des responsables russes et américains ont engagé des discussions sur diverses questions, allant des négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine et de la reprise des relations économiques jusqu’à des questions techniques comme celles figurant à l’ordre du jour de jeudi.

Les deux pays gèrent leurs ambassades respectives avec un personnel réduit depuis des années, à cause des expulsions réciproques de diplomates.