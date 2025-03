À Drouot, l’installation « Trait et Feuille » dévoile des dessins rares d’artistes majeurs, de la Renaissance à aujourd’hui

À l’occasion du Salon du dessin et dans le cadre de la Paris Museum Week, l’Hôtel Drouot inaugure cette semaine une installation inédite mêlant art graphique et univers floral. Intitulée Trait et Feuille, cette exposition éphémère, imaginée par Judith Touitou (directrice artistique de la marque A.P.C.) et le fleuriste-artiste Debeaulieu, rassemble une sélection éclectique de dessins signés par des figures majeures de l’histoire de l’art, de Le Parmesan à Uderzo, en passant par Picasso, Christo ou Giacomo Balla.

Présentée du 25 au 29 mars dans le hall de Drouot, Trait et Feuille réunit une dizaine d’œuvres originales qui seront ensuite dispersées aux enchères lors de plusieurs ventes à venir. Parmi les pièces phares exposées : un nu à l’encre de Picasso estimé entre 20 000 et 30 000 euros, un dessin futuriste de Balla, une planche d’Astérix par Uderzo évaluée à plus de 80 000 euros, ou encore une étude de tête attribuée à Giulio Romano. Les pièces sont mises en valeur dans une scénographie végétale sophistiquée, soulignant les liens poétiques entre trait artistique et structure naturelle.

En ouvrant son espace à un public large – collectionneurs, amateurs d’art ou simples curieux – Drouot affiche une volonté de décloisonner le marché de l’art et de faire dialoguer disciplines, générations et sensibilités. L’exposition est gratuite et accessible tous les jours de 11h à 18h (jusqu’à 20h le jeudi). Une expérience aussi esthétique qu’inspirante, à découvrir jusqu’au 29 mars au 9 rue Drouot, dans le 9e arrondissement de Paris.