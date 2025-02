À des prix plus bas… Apple lance un iPhone abordable avec des fonctionnalités d’IA

Apple a lancé aujourd’hui (mercredi) l’iPhone 16e, un smartphone abordable, dans le but de capturer une plus grande part du marché des smartphones de milieu de gamme et de concurrencer des rivaux tels que Samsung et Huawei.



Le nouveau téléphone devrait rivaliser avec les célèbres smartphones sous Android, alors que les fabricants d’appareils électroniques cherchent à intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle.



Proposé à 599 dollars, l’iPhone 16e disposera d’une puissance de calcul suffisante pour faire fonctionner Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités incluant l’IA conversationnelle ChatGPT.



Fin janvier, Apple avait anticipé une forte croissance des ventes, suggérant ainsi un rebond après la baisse des ventes d’iPhone, notamment grâce au déploiement des fonctionnalités d’IA dans davantage de régions et dans plusieurs langues.



Le prix de ce nouveau modèle est environ 200 dollars inférieur à celui de l’édition la plus abordable de la gamme iPhone 16, lancée en septembre dernier.



Apple a annoncé que l’iPhone 16e sera disponible en précommande dans 59 pays, dont les États-Unis, la Chine et l’Inde, à partir du 21 février, avec des expéditions prévues à partir du 28 février.