À 68 ans, Kim Cattrall devient l’égérie de Charlotte Tilbury

Dans le cadre de sa mission visant à valoriser les femmes et à renforcer leur confiance en elles, la marque britannique de maquillage Charlotte Tilbury a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau visage parmi ses ambassadrices : l’iconique actrice britannique Kim Cattrall.

Kim Cattrall incarne parfaitement l’esprit de la collection Pillow Talk, symbole de féminité, d’assurance et de charme intemporel. L’actrice, mondialement connue pour son rôle de Samantha Jones dans la série Sex and the City, a surpris ses fans en apparaissant dans la dernière campagne beauté de Charlotte Tilbury. Elle devient ainsi l’égérie de la campagne Pillow Talk Beauty Soulmates, qui célèbre la beauté éternelle et inspire la génération X par son élégance et sa confiance en elle. À 68 ans, Kim prouve que le pouvoir de séduction n’a pas d’âge et que chaque étape de la vie a son propre charme.

À ce sujet, Charlotte Tilbury a déclaré :

« La campagne Pillow Talk de cette année célèbre la puissance de l’audace, de la beauté et de la confiance en soi, sans compromis. Et personne ne représente cela mieux que Kim. Grâce à sa confiance et à ses rôles légendaires, elle a redéfini l’attraction à tout âge. »

Ce message reflète la vision inclusive de la marque, qui célèbre la beauté féminine au-delà des standards imposés par la société.

La collection en édition limitée comprend deux nouveaux produits :

La palette pour le teint Pillow Talk Beauty Soulmates, en forme de cœur, qui réunit la nouvelle poudre fixatrice Airbrush Flawless Finish et le blush Pillow Talk Love Blush,

Ainsi que quatre nouvelles teintes de rouges à lèvres Pillow Talk Love Effect.

Tout au long de sa carrière, Kim Cattrall a interprété des rôles qui ont inspiré les femmes à s’affirmer avec force et assurance.

Aujourd’hui, à 68 ans, elle affirme vivre sa meilleure vie : en paix avec elle-même, confiante et épanouie.

Dans une interview, elle confie :

« J’ai décidé de me défaire de ce qui ne me convenait plus, d’accepter qui je suis à chaque étape de ma vie et d’embrasser toutes les versions de moi-même que j’ai été. »