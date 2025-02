8 méthodes simples pour perdre du poids rapidement et en toute sécurité

Que ce soit pour se préparer à un événement spécial ou pour des raisons de santé, l’idée de suivre les recommandations du NHS britannique pour une perte de poids progressive — perdre environ 500g par semaine — n’est pas toujours attrayante.



Si vous effectuez une recherche sur « comment perdre du poids rapidement », vous trouverez plus d’un milliard de résultats. En matière de régimes, l’engagement à long terme semble rarement être une option séduisante.



Le Dr Adrian Brown, président du groupe des spécialistes de l’obésité de la British Dietetic Association, indique que, bien que les professionnels de santé conseillent des changements alimentaires progressifs, de nombreuses personnes échouent avec cette approche. Selon lui, la méthode lente et régulière manque souvent de motivation et ne permet pas de résoudre les problèmes de santé liés au surpoids.



Les chercheurs ont identifié huit stratégies pour perdre du poids rapidement et en toute sécurité, tout en fournissant un minimum d’effort, selon le Telegraph :



Réduire les graisses : Les graisses ont deux fois plus de calories que les protéines ou glucides. Réduire la consommation d’aliments riches en graisses peut significativement abaisser l’apport calorique. Il est conseillé de privilégier des aliments pauvres en graisses, surtout ceux qui contiennent du sucre ou du sel, comme les biscuits, gâteaux et chips, et de choisir des versions allégées de produits nutritifs.



Augmenter l’apport en protéines : Les protéines favorisent la satiété et permettent de réduire les portions sans augmenter la sensation de faim. Par exemple, un petit-déjeuner à base d’œufs et de pain grillé peut conduire à une consommation calorique plus faible tout en réduisant la faim, par rapport à des céréales avec du lait. Optez pour des sources de protéines maigres telles que le poisson, la volaille, les viandes maigres, les œufs, le lait écrémé et les légumineuses.



Réduire les glucides de moitié : Bien que les glucides soient nécessaires, ils sont souvent consommés en excès. Diminuez la quantité de riz ou de pâtes, ou remplacez-les par des légumes.



Consommer plus de fibres : Les fibres, présentes dans les légumes, fruits, légumineuses et pains à grains entiers, procurent une sensation de satiété durable, réduisant ainsi l’apport calorique tout en retardant la faim. Cela est particulièrement utile lorsque notre corps tente de revenir à son poids de départ pendant un régime.



Éviter le sucre : Le sucre est riche en calories mais n’apporte aucun nutriment. En éviter les excès peut être une façon simple de perdre du poids. Remplacez les sucreries et les boissons sucrées par des fruits frais et des boissons sans sucre.



Rester hydraté : La déshydratation peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue et des vertiges, tout en augmentant le désir de grignoter des aliments sucrés. Boire entre six et huit tasses de liquide par jour (hors alcool) est conseillé, l’eau étant la meilleure option pour la perte de poids.



Manger plus de plantes : Adopter un régime à base de plantes permet de réduire considérablement les calories tout en fournissant les fibres nécessaires à une bonne digestion.



Éviter l’alcool : L’alcool est riche en calories, près de 7 calories par gramme, ce qui est presque aussi élevé que les graisses. Deux verres de vin peuvent contenir jusqu’à 320 calories.