6 étapes pratiques pour intégrer l’intelligence artificielle

Il existe plusieurs manières pour une organisation de poser une base solide pour l’intelligence artificielle, comme l’a souligné Juan Orlandini (*). Applications internes et sécurité des données Commencer par l’intérieur : il est essentiel de se concentrer sur les applications internes afin d’optimiser les processus de travail, d’automatiser certaines tâches et de limiter les risques. Cela facilite l’identification des problèmes et garantit une plus grande sécurité, car cela réduit les vulnérabilités externes.



De plus, en débutant par l’interne, les organisations peuvent apprendre et ajuster leurs pratiques avant d’étendre l’IA à des applications externes, comme celles qui concernent les clients. Une fois que l’impact complet de la solution est compris, y compris les enjeux sécuritaires, juridiques et opérationnels, l’organisation peut alors s’étendre à des applications plus larges. Garantir la sécurité des données et respecter la réglementation : La sécurité des données et la conformité sont essentielles pour tous les cas d’utilisation de l’IA. Pour les créateurs, il est crucial de s’assurer que les données sont obtenues de manière éthique. Les entreprises qui reçoivent ces données doivent les traiter et les organiser correctement.



Enfin, les consommateurs doivent vérifier que les services logiciels proposés respectent les bonnes pratiques en matière de gestion des données. IA légale et éthique Respecter les réglementations existantes : Apprendre les lois et règlements actuels peut aider à préparer les services futurs. Par exemple, en Californie, un État pionnier dans la régulation de l’IA, les règles adoptées offrent des indications sur ce à quoi ressemblera la régulation fédérale à venir. Les entreprises doivent tirer des leçons de l’adaptation de leurs pairs à ces règles.



Pratiquer une IA éthique : Adopter des pratiques responsables est crucial pour naviguer dans l’environnement législatif. Les dirigeants et les experts en technologie doivent veiller à ce que la transparence, la confidentialité des données, le respect des règles et l’apprentissage continu soient intégrés dans leurs programmes d’IA, tout en étant prêts à s’adapter aux nouvelles réglementations et technologies. Dirigeants entourés d’experts S’entourer d’équipes compétentes : les dirigeants doivent travailler avec des équipes informées pour comprendre les complexités de l’IA et les besoins réels de l’entreprise.



Le succès de l’IA repose sur la collaboration entre plusieurs départements, tels que le développement, les sciences des données, la gestion informatique, et la création d’un centre d’excellence en IA qui les unifie. Éviter les erreurs du passé : L’enthousiasme actuel pour l’adoption de l’IA ressemble à l’adoption hâtive des technologies passées, comme l’adoption prématurée des services cloud sans préparation adéquate. Il est important de ne pas céder à la tentation des nouvelles technologies sans évaluer leurs effets. Au contraire, il faut adopter l’IA de manière méthodique, comme pour tout autre outil institutionnel. Des concepts à l’action Notre secteur a franchi une étape importante, passant de la théorie à la mise en œuvre concrète de l’IA.



L’objectif est de tirer de la vraie valeur des défis que l’IA peut résoudre pour votre entreprise. Pour générer des revenus supplémentaires et rationaliser les opérations, il est préférable de se concentrer sur des solutions pratiques plutôt que sur des innovations spectaculaires. Commencez par automatiser les tâches répétitives et peu intéressantes qui libéreront vos employés. Passer de l’intention d’adopter l’IA à sa pratique réelle nécessite de démarrer par des processus solides et des applications pratiques. Cela non seulement protègera votre organisation des incertitudes futures, mais lui permettra également de progresser. Revenir aux fondamentaux de la technologie est essentiel pour concrétiser l’IA. *Juan Orlandini, directeur de la technologie pour l’Amérique du Nord chez Insight Enterprises, services « Tribune Media ».