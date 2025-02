Six célébrités décédées en février… Un mystère entoure les causes de leur mort

Certaines d’entre elles ont un point commun : elles ont été retrouvées sans vie à leur domicile, tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes de leur décès.

Le mois de février a été marqué par la disparition de figures emblématiques du monde artistique, laissant derrière elles de nombreuses interrogations sur les circonstances de leur décès. Cependant, un point commun relie certaines de ces célébrités : elles ont été retrouvées mortes chez elles, et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de leur disparition. L’un des cas, impliquant une actrice coréenne, est actuellement traité comme un suicide.

Parmi les célébrités décédées en 2025 figurent deux acteurs hollywoodiens de renom, une chanteuse américaine, un coiffeur des stars travaillant avec des célébrités comme Kylie Jenner et Jennifer Lopez, ainsi qu’une actrice de la série coréenne Bloodhounds.

La Mort de Gene Hackman et de son Épouse

L’acteur américain Gene Hackman, son épouse Betsy Arakawa, pianiste classique, ainsi qu’un de leurs chiens ont été retrouvés sans vie mercredi à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Selon plusieurs médias américains, un agent d’entretien aurait contacté les secours après avoir découvert les corps.

Un enregistrement de l’appel d’urgence, obtenu par la BBC, montre l’homme expliquant avec émotion comment il a fait cette macabre découverte. Hackman, âgé de 95 ans, a été retrouvé dans une pièce près de la cuisine, tandis que le corps d’Arakawa, 65 ans, a été découvert dans la salle de bain.

Le chef de la police, Adan Mendoza, a déclaré que le couple semblait être décédé depuis un certain temps. Le corps d’Arakawa présentait des signes de décomposition et de momification des mains et des pieds, selon un enquêteur. Les restes de Hackman montraient également des signes évidents de décès, similaires et compatibles avec ceux de son épouse.

Décès de la Star de Gossip Girl

L’actrice Michelle Trachtenberg, célèbre pour ses rôles dans Buffy et Gossip Girl, a été retrouvée morte à son domicile de New York à l’âge de 39 ans.

La police a indiqué que son corps avait été découvert après 8 heures du matin le mercredi 26 février, dans Columbus Place, un complexe résidentiel de luxe situé à Central Park South.

Les causes du décès n’ont pas été considérées comme suspectes, mais l’enquête se poursuit. D’après les détails fournis, les policiers ont répondu à un appel d’urgence et ont trouvé l’actrice inconsciente et inerte dans son appartement, selon un communiqué de la police de New York.

Décès de la Star de Bloodhounds

L’actrice coréenne Kim Sae-ron a été retrouvée morte à son domicile du district de Seongdong-gu à Séoul, dans une affaire que la police enquête comme un suicide, selon The Guardian.

D’après des rapports locaux, son corps a été découvert le 23 février par un ami, qui a immédiatement alerté les autorités. Les secours sont arrivés sur place vers 16h50, heure locale.

Un communiqué officiel de la police a précisé que les premières investigations n’avaient révélé aucun signe d’intervention extérieure ou d’acte criminel. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Une Onde de Choc dans le Monde de la Beauté

Le célèbre coiffeur Jesús Guerrero, connu pour avoir collaboré avec des stars comme Kylie Jenner et Jennifer Lopez, est décédé dans un hôpital américain après avoir contracté une maladie mystérieuse. Il avait 34 ans.

Sa sœur, Grace Guerrero, a annoncé la nouvelle via une collecte de fonds sur GoFundMe.

La cause du décès n’a pas encore été révélée, mais sa famille a exprimé son immense tristesse sur les réseaux sociaux, se demandant si quelque chose aurait pu être fait pour éviter ce drame. Son décès a provoqué une onde de choc dans l’industrie de la beauté, où il était reconnu pour son talent exceptionnel et sa personnalité chaleureuse et lumineuse.

Décès de Roberta Flack

La chanteuse américaine Roberta Flack, célèbre pour des succès tels que Killing Me Softly With His Song, est décédée à l’âge de 88 ans.

Un communiqué officiel de son porte-parole indique : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de la brillante Roberta Flack ce matin du 24 février 2025. Elle s’est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Roberta a repoussé les frontières et battu des records. Elle était également une enseignante fière. »

Roberta Flack est considérée comme l’une des plus grandes artistes de l’histoire du soul et du R&B. Son influence s’étend bien au-delà de ces genres, grâce à son talent exceptionnel et à sa capacité à capturer toute la gamme des émotions humaines, des joies de l’amour à ses chagrins les plus profonds.