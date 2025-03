Astronautes bloqués sur la Staruon spatiale internationale: cinq questions pour comprendre la crise des deux

La NASA et SpaceX se préparent à franchir la dernière étape d’une crise inattendue qui a duré neuf mois pour deux astronautes.

Leur mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ne devait durer que huit jours, mais ils se sont retrouvés bloqués en orbite depuis juin 2024 à cause d’une défaillance du système de propulsion du vaisseau « Starliner » de Boeing.

Considérant que le vaisseau n’était pas sûr pour le retour, la NASA a mis en place un plan alternatif pour les ramener via la capsule « Crew Dragon » de SpaceX, mais cette solution a été retardée à plusieurs reprises.

Qui sont les astronautes concernés ?

Les deux astronautes bloqués à bord de l’ISS sont Sunita « Suni » Williams (59 ans) et son collègue Barry « Butch » Wilmore (62 ans), tous deux astronautes expérimentés formés par la NASA.

Williams, actuelle commandante de l’ISS et ancienne officier de la marine américaine, a rejoint la NASA en 1998. Elle a passé 322 jours dans l’espace et accompli neuf sorties extravéhiculaires. Elle détenait autrefois le record du plus grand nombre de sorties spatiales réalisées par une femme jusqu’en 2017, lorsque Peggy Whitson a dépassé ce chiffre avec 10 sorties.

Wilmore a effectué son premier vol spatial en 2009 à bord de la navette Atlantis. Avant la mission Starliner, il avait accumulé 178 jours dans l’espace et occupé le poste d’ingénieur de vol ainsi que de commandant de missions précédentes à l’ISS. Il a mené des recherches sur la croissance des plantes en apesanteur, les effets de la microgravité sur le corps humain et les changements environnementaux sur Terre.

Comment et quand reviendront-ils sur Terre ?

La mission de sauvetage, baptisée « Crew-10 », devait initialement être lancée mercredi dernier depuis la Floride, mais un problème inattendu dans les systèmes de contrôle au sol de la fusée a entraîné un report.

Ce matin, Wilmore et Williams ont quitté l’ISS à bord de la capsule « Crew Dragon » de SpaceX pour leur retour sur Terre.

L’équipage de quatre personnes, qui faisait partie officiellement d’une mission de rotation des astronautes de la NASA, devrait amerrir au large des côtes de la Floride plus tard dans la journée. Cette mission permettra enfin le retour de Wilmore et Williams, accompagnés de leurs collègues Nick Hague (États-Unis) et Alexander Gorbunov (Russie), à bord de la capsule.

Pourquoi ont-ils été bloqués en premier lieu ?

Williams et Wilmore ont voyagé vers l’ISS à bord du Starliner CST-100 de Boeing, dans le cadre de son premier vol d’essai habité. L’objectif de cette mission, sous le programme commercial de la NASA, était de développer un vaisseau privé capable de transporter des astronautes vers et depuis la station spatiale.

Mais lors du trajet de 25 heures vers l’ISS, Starliner a subi des fuites d’hélium et une panne sur l’un de ses propulseurs (essentiel pour l’orientation et la rentrée atmosphérique). À leur arrivée le 6 juin, quatre autres propulseurs sur 28 ont cessé de fonctionner, retardant l’amarrage à la station.

Bien que les ingénieurs aient réussi à restaurer quatre des cinq propulseurs défectueux, la NASA a jugé le vaisseau trop risqué pour transporter des humains et a donc décidé de le renvoyer vide, laissant Williams et Wilmore bloqués à l’ISS.

En août 2024, la NASA a choisi de les ramener avec SpaceX. La capsule Crew Dragon-9, lancée le 29 septembre, était amarrée à la station depuis lors, mais leur retour immédiat aurait laissé un seul astronaute américain à bord de l’ISS, ce qui aurait limité la capacité de recherche et d’intervention d’urgence.

La situation a-t-elle été politisée ?

Le séjour prolongé de Wilmore et Williams à l’ISS a pris une tournure politique. L’ancien président Donald Trump et le PDG de SpaceX, Elon Musk, ont affirmé que le président Joe Biden avait intentionnellement laissé les astronautes bloqués pour des raisons politiques, notamment après un tweet critique de Musk le 20 février où il disait avoir offert son aide à plusieurs reprises sans succès.

Ces accusations ont suscité une controverse dans le milieu spatial, car elles contredisaient les déclarations de la NASA, qui a insisté sur le fait que la mission suivait des protocoles de sécurité rigoureux et une planification minutieuse.

Wilmore a lui-même démenti toute motivation politique derrière le retard, expliquant qu’il s’agissait simplement d’un problème technique imprévu. « Nous sommes venus ici prêts à rester longtemps, même si la mission devait être courte. C’est la nature des programmes spatiaux : il faut savoir gérer l’imprévu, et nous l’avons fait avec succès », a-t-il déclaré.

Malgré la polémique, la NASA a assuré que Wilmore et Williams étaient en sécurité à bord de l’ISS, où ils ont continué à mener des expériences scientifiques et des opérations de maintenance. Leur retour initialement prévu pour le 26 mars a finalement été avancé grâce à la disponibilité d’une capsule SpaceX prête à l’emploi.

D’autres astronautes ont-ils déjà été bloqués dans l’espace ?

Williams et Wilmore ne sont pas les premiers astronautes à voir leur séjour prolongé en raison de circonstances imprévues. Par le passé, certains astronautes ont dû rester en orbite plus longtemps que prévu à cause de problèmes techniques ou d’événements géopolitiques.

La mission la plus longue d’un astronaute américain est celle de Frank Rubio, qui a passé 371 jours à bord de l’ISS entre 2022 et 2023. Son séjour a été prolongé en raison d’un problème sur son vaisseau Soyouz, et il a finalement été rapatrié avec un autre Soyouz.

En 1991, le cosmonaute soviétique Sergueï Krikaliov est resté bloqué 311 jours à bord de la station Mir, alors que l’Union soviétique s’effondrait. Lorsqu’il est rentré en mars 1992, il n’est pas revenu en URSS, mais en Russie, un pays nouvellement indépendant.