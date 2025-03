Cinq alternatives naturelles à l’Ozempic pour vous aider à contrôler votre appétit

L’«Ozempic» peut sembler être une solution rapide pour perdre du poids, mais il existe de nombreuses méthodes naturelles pour combattre les envies de manger et perdre du poids sans risques pour la santé ni coûts supplémentaires.



La demande pour des médicaments de contrôle du poids, comme l’«Ozempic», le nom commercial du médicament semaglutide, a connu une énorme hausse de popularité au cours des deux dernières années. Il s’agit d’un médicament de la classe des «GLP-1», une injection hebdomadaire qui aide à perdre du poids et à réguler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.



Les médicaments GLP-1 augmentent les niveaux de la glucagon-like peptide (GLP), une hormone naturellement produite par l’estomac lors de l’alimentation. Ces médicaments aident le corps à produire plus d’insuline, réduisent également la quantité de glucose produite par le foie et ralentissent la digestion des aliments. Tout cela aide à abaisser les niveaux de sucre dans le sang et à ralentir la digestion, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps, réduisant ainsi les quantités de nourriture consommées.



Les traitements comme l’«Ozempic» ne sont recommandés que si l’indice de masse corporelle (IMC) est de 35 kg/m² ou plus, et après avoir exploré d’autres méthodes pour perdre du poids. Cependant, bien que ce médicament ait été initialement utilisé pour traiter le diabète, de plus en plus de personnes l’utilisent à des fins de perte de poids. Depuis lors, des associations de charité ont averti de l’augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles alimentaires qui utilisent ces médicaments et ont exhorté les gens à prendre conscience des effets secondaires, qui comprennent des nausées, des baisses de sucre sanguin et des changements de vision.



Cependant, les experts en santé affirment qu’il existe plusieurs moyens pour les gens de contrôler naturellement leur appétit, comme les envies de grignoter entre les repas, et de perdre du poids sans avoir besoin de médicaments de contrôle du poids.



À cet égard, Gillian Killiner, nutritionniste au «Centre 121» en nutrition, a déclaré au journal «The Independent» : «Il est possible de trouver des alternatives aux médicaments GLP-1, comme l’«Ozempic», en adoptant une approche globale fondée sur des preuves, axée sur la satiété, l’équilibre hormonal et des stratégies comportementales, qui peut être tout aussi efficace sans les effets secondaires désagréables et potentiellement dangereux.»



1- Consommer plus de protéines

Les aliments riches en protéines peuvent vous aider à réduire le «bruit alimentaire» car les protéines vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps et peuvent réduire les fringales. Elles permettent également de maintenir la masse musculaire, ce qui est essentiel pour la santé du corps et la combustion des calories à long terme. Selon le National Health Service (NHS) britannique, les adultes devraient consommer 1 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel chaque jour.

Les aliments riches en protéines comprennent les viandes maigres, comme les poitrines de poulet sans peau, les œufs, les haricots, et les noix.

Le Dr Daniel Atkinson, responsable des soins cliniques chez «Treated», une entreprise de soins de santé en ligne, a déclaré : «Un régime alimentaire équilibré, riche en une variété de fruits, légumes, fibres, graisses saines et protéines maigres, peut vous aider à perdre du poids. En évitant les aliments ultra-transformés et les graisses trans et saturées non saines, vous pouvez créer un déficit calorique nécessaire pour perdre du poids.»



2- Consommer plus de fibres

Consommer davantage d’aliments riches en fibres, comme les flocons d’avoine, les graines de lin, les haricots, les lentilles, les pois chiches et de nombreuses légumes, ralentit le processus de digestion, stabilise le sucre sanguin et stimule les hormones intestinales qui régulent naturellement l’appétit.



3- Faire de l’exercice

L’exercice physique peut grandement contribuer à vous aider à contrôler votre appétit. Killiner explique : «Une activité physique régulière, en particulier les exercices de force et les exercices cardiovasculaires modérés, aide à réguler des hormones de la faim comme la ghréline et la leptine, tout en améliorant la masse musculaire et la sensibilité à l’insuline.»

Le Dr Atkinson recommande un programme d’exercice combinant des exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire pour brûler les graisses. Il ajoute : «Les exercices cardiovasculaires à haute intensité, comme la course, sont un excellent moyen de brûler les graisses. Les exercices de renforcement musculaire, comme la musculation, peuvent augmenter votre masse musculaire, ce qui influence le métabolisme, ce qui signifie que vous brûlez les calories plus rapidement.»



4- Réduire le stress

Lorsque vous vous sentez déprimé ou anxieux, il peut être facile de se tourner vers des aliments riches en graisses ou en sucres.

Le Dr Atkinson explique que le stress ou les problèmes de santé mentale peuvent vous amener à penser constamment à la nourriture et à avoir des fringales.

Il poursuit : «Ces aliments peuvent augmenter les niveaux de dopamine et vous donner un plaisir temporaire. Mais manger de cette manière n’a rien à voir avec la satiété, c’est en réalité une recherche de sensations positives. Les collations, souvent des aliments rapides, sont souvent peu nutritives.»

Le stress chronique augmente l’envie de manger des aliments riches en calories, mais il existe de nombreuses techniques pour briser l’habitude de manger émotionnellement. Killiner ajoute : «Des techniques gratuites comme la pleine conscience alimentaire, la respiration profonde et la gestion du sucre sanguin aident à briser ce cercle.»

Réduire votre consommation de sucre et de glucides dans votre alimentation peut vous aider à contrôler les pics de glycémie, ce qui peut vous aider à vous sentir plus équilibré et moins susceptible de subir des fringales et les craquages qui peuvent être causés par la consommation de nourriture liée au stress.



5- Un sommeil suffisant

Le sommeil est une pratique importante pour établir des habitudes et comportements sains, car il permet de créer un environnement qui améliore la qualité de votre sommeil, ainsi que votre santé mentale et physique en général.

Cela peut sembler évident, mais donner la priorité à un emploi du temps de sommeil régulier et aménager un espace confortable pour se détendre avant de dormir peut avoir un impact considérable sur votre santé et votre bien-être. Il est important de réduire le temps passé devant un écran avant de dormir, d’établir une routine de coucher et d’associer le lit uniquement au sommeil (évitez d’y passer trop de temps lorsque vous ne dormez pas), et de respecter une heure de coucher fixe chaque nuit.