« 45 % des Français lisent tous les jours » : un record… à la baisse

Lire tous les jours ? De moins en moins de Français s’y tiennent. D’après une étude commandée par le Centre national du livre (CNL) et révélée par Le Figaro le 7 avril 2025, seulement 45 % des personnes interrogées déclarent encore lire quotidiennement – au format papier ou numérique. C’est la première fois depuis dix ans que ce chiffre descend sous la barre des 50 %. Réalisée par l’institut Ipsos auprès d’un panel représentatif de 1000 Français âgés de 15 ans et plus, entre le 21 janvier et le 4 février 2025, cette enquête confirme un désamour croissant pour la lecture régulière. Le recul est particulièrement visible chez les 50-64 ans, pourtant historiquement gros lecteurs. Pire encore : 13 % des répondants avouent n’avoir ouvert aucun livre, bande dessinée comprise, sur toute l’année écoulée.

Le paradoxe d’une passion freinée par le numérique

Et pourtant, les Français aiment toujours lire. Ils sont même 29 % à dire qu’ils « adorent » cette activité. Mais alors, pourquoi cette baisse ? La réponse semble évidente : le temps consacré aux écrans ne cesse de grimper. Toujours selon le rapport du CNL, les moins de 25 ans passent en moyenne 53 minutes de plus chaque jour devant des écrans de loisirs par rapport à l’an dernier, et lisent 13 minutes de moins quotidiennement. Globalement, les Français consacrent désormais plus de 3 heures par jour à leurs écrans. Une tendance qui transforme en profondeur les habitudes : 15 % des sondés ont lu au moins un livre en version numérique cette année, et les plus jeunes – notamment les 15-19 ans – se tournent désormais vers TikTok ou Instagram pour choisir leurs lectures. Paradoxalement, ces plateformes pourraient bien jouer un rôle dans un futur regain d’intérêt pour les livres… mais sous des formes nouvelles, plus fragmentées, moins traditionnelles.