SANTÉ – 4 aliments surgelés pour se débarrasser de la graisse abdominale !

Souvent appelée graisse du ventre dans le langage courant, la graisse viscérale est son nom médical. Ce type de graisse est particulièrement dangereux car il augmente les risques de maladies chroniques comme le diabète, les troubles métaboliques et les maladies cardiovasculaires.

Bonne nouvelle : certains aliments surgelés peuvent aider à réduire cette graisse et à en limiter les effets néfastes.

Qu’est-ce que la graisse viscérale ?

La graisse viscérale est une graisse localisée en profondeur dans l’abdomen, entourant les organes internes. Elle est particulièrement nocive pour la santé et favorise de nombreuses pathologies chroniques comme le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques ou encore le syndrome métabolique, selon Topsante.

Son accumulation peut être liée à des facteurs génétiques, à une alimentation déséquilibrée ou à un manque d’activité physique.

Quels aliments surgelés peuvent aider à réduire cette graisse ?

Les crevettes surgelées

Les crevettes sont un excellent choix pour réduire la graisse viscérale. Elles se conservent longtemps, sont faibles en calories, riches en protéines, vitamines et minéraux.

Des études ont établi un lien entre la consommation de fruits de mer et la diminution de la graisse viscérale.

Les légumes surgelés variés

Souvent redoutés à tort, les légumes surgelés gardent une grande partie de leurs nutriments, car ils sont congelés juste après récolte.

Riches en fibres solubles, ils favorisent la satiété, réduisent l’apport calorique global et aident ainsi à diminuer la graisse abdominale.

Les fruits rouges surgelés

Fraises, framboises, myrtilles… Ces fruits sont riches en sucres naturels, mais surtout en vitamines, antioxydants et fibres.

Leur consommation régulière, même en version surgelée, est recommandée pour lutter contre les inflammations et favoriser un meilleur équilibre métabolique.

L’edamame (fèves de soja vertes)

L’edamame est pauvre en calories et en graisses saturées, mais riche en fibres et en antioxydants.

Un seul bol d’edamame couvre 121 % des besoins quotidiens en folates, ainsi que 20 % des besoins en magnésium et en potassium, selon des études. Ces nutriments sont essentiels pour réduire la graisse viscérale.

En résumé, ces aliments surgelés sont des alliés simples, accessibles et efficaces pour améliorer sa santé abdominale, surtout lorsqu’ils sont intégrés à une alimentation équilibrée et associés à une activité physique régulière.