14 villes d’un même pays parmi les 20 villes les plus polluées au monde. Découvrez lesquelles

Les villes indiennes continuent de dominer le classement mondial des villes les plus polluées par les particules fines, malgré une amélioration dans ce domaine en 2024. En tête de cette liste figurent également des régions pakistanaises et la capitale du Tchad, selon un rapport publié mardi par la société suisse « IQAir ».



Les niveaux de particules fines « PM 2,5 », dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns, ont atteint en Inde une moyenne de 50,6 microgrammes par mètre cube, soit dix fois plus que le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé, selon les détails de ce rapport préparé par IQAir, fabricant de capteurs de qualité de l’air largement utilisés, soutenu par l’organisation Greenpeace.



Ce taux a diminué de 7 % par rapport à 2023, mais 14 des 20 villes les plus polluées par ces particules nuisibles à la santé humaine se trouvent en Inde. Les principales sources de ces particules en Inde sont les émissions des usines, des véhicules, la combustion agricole et l’incinération des déchets.



N’Djaména, capitale du Tchad (7e place du classement), et New Delhi, en Inde (9e place), sont les capitales les plus polluées, devançant Dacca, Kinshasa et Islamabad.



Le rapport repose sur plus de 40 000 stations de surveillance de la qualité de l’air, réparties sur 8954 sites dans 138 pays et régions, dont un tiers sont gérées par des institutions publiques, sans utiliser d’observations satellitaires ou de modèles numériques.



Parmi les pays fournissant des données suffisantes, le Tchad (absent du rapport en 2023) est le plus pollué en 2024 (91,8 microgrammes par mètre cube en moyenne), principalement en raison de l’influence de la dépression du désert de Bodélé, qui est une source de poussière.



Viennent ensuite le Bangladesh, le Pakistan, la République Démocratique du Congo et l’Inde.



Cependant, le classement est incomplet, car il exclut le Burkina Faso, qui occupait la 5e place en 2023, ainsi que l’Iran et l’Afghanistan, en raison de données insuffisantes.



Dans l’ensemble, seulement 7 pays ont enregistré des concentrations de « PM 2,5 » inférieures à celles recommandées par l’OMS, soit 5,0 microgrammes par mètre cube, à savoir l’Estonie, l’Islande, les îles d’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), ainsi que les Bahamas, la Grenade et la Barbade dans les Caraïbes.



Cependant, le rapport indique que 17 % des villes étudiées ont respecté la norme de l’OMS en 2024, contre 9 % en 2023.



En 2021, la pollution de l’air, qu’elle soit extérieure ou intérieure, était le principal danger environnemental pour la santé, responsable de 8,1 millions de décès prématurés dans le monde, selon les estimations du rapport « État de l’air mondial 2024 », publié par deux instituts américains, « Health Effects Institute » et « Health Metrics and Evaluation Institute ».