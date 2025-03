12 nouveaux films en compétition pour la 78ᵉ édition du Festival de Cannes

Le cinéma est chanceux avec ses films, et ses films sont chanceux avec leurs festivals. De « Berlin » à « New York », de « Toronto » et « Montréal » à « San Sebastián », de la Mostra de Venise au Festival de Cannes, en passant par les festivals de la Mer Rouge, de Marrakech, du Caire et de Carthage, jusqu’à Karlovy Vary, Locarno, New York, San Francisco et bien d’autres. Parmi ces milliers de festivals, des dizaines méritent d’être suivis et fréquentés.

Cannes reste au centre de cette constellation, horizontalement et verticalement en première ligne. C’est l’événement que tout producteur et réalisateur aspire à rejoindre en premier lieu. Par conséquent, les films les plus importants du monde y trouvent leur place sur grand écran. Lors de la dernière cérémonie des Oscars, neuf films projetés à Cannes 2024 ont figuré dans la sélection, certains remportant des prix prestigieux.

Cette année, les nouveaux films commencent à graviter autour de la 78ᵉ édition du festival. Certains sont déjà prêts, tandis que d’autres sont encore en phase de post-production. Voici 12 films parmi les 40 que Cannes et Venise se disputent pour leur programmation.

1. Calle Malaga

Il s’agit du nouveau film de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, qui avait marqué les esprits en 2022 avec Le Bleu du Caftan. Calle Malaga raconte l’histoire d’une femme vivant à Tanger, refusant les tentatives de sa fille de vendre la maison pour déménager ailleurs. Lorsque la fille vend les meubles de la maison, la mère part à la recherche de l’acheteur pour les récupérer.

2. Unidentified

Le nouveau film de la réalisatrice saoudienne Haifaa Al-Mansour, Unidentified, est un thriller policier autour du cadavre d’une femme retrouvé dans une zone inhabitée, sans identité. Après avoir présenté ses précédents films (dont Wadjda en 2012) à la Mostra de Venise, certaines sources affirment qu’elle pourrait cette fois concourir à Cannes.

3. The Avenging Silence

C’est le premier film du réalisateur danois Nicolas Winding Refn depuis The Neon Demon (2016). Il avait annoncé ce projet à l’époque, mais s’est consacré à d’autres avant de commencer le tournage à l’automne dernier.

4. The Way of the Wind

Terrence Malick, l’un des plus grands artistes du cinéma contemporain, avait remporté la Palme d’or en 2011. Son nouveau film, The Way of the Wind, dont le titre ne révèle pas immédiatement l’intrigue, est centré sur la vie de Jésus-Christ. Le tournage a débuté en 2019, accumulant près de 3 000 heures de rushes avant d’entrer en phase de montage il y a un an et demi. Avec Ali Suliman, Ben Kingsley et d’autres.

5. Die, My Love

La réalisatrice écossaise Lynne Ramsay est une habituée de Cannes, depuis ses courts-métrages comme Small Deaths et Gasman dans les années 1990. En 1999, elle a présenté son premier long-métrage, Ratcatcher, dans la section Un Certain Regard. Depuis, bien qu’elle tourne peu, elle reste fidèle au festival.

6. The Chronology of Water

Kristen Stewart, déjà présente plusieurs fois à Cannes en tant qu’actrice, fait ses débuts en tant que réalisatrice avec The Chronology of Water. Le film est une adaptation des mémoires de l’écrivaine juive Lydia Yuknavitch, qui y raconte les abus sexuels subis par son père. Un sujet sensible, mais le festival a souvent accueilli des films aux thématiques difficiles.

7. Eleanor the Great

Comme Kristen Stewart, Scarlett Johansson passe derrière la caméra pour la première fois avec Eleanor the Great. Le film raconte l’histoire d’une femme endeuillée par la perte de son ami le plus proche, tentant de surmonter cette épreuve jusqu’à trouver un substitut.

8. The Phoenician Scheme

Wes Anderson, habitué du festival, revient avec The Phoenician Scheme, son nouveau projet, une comédie écrite avec Roman Coppola (fils de Francis Ford Coppola). Parmi le casting, on retrouve Tom Hanks, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Hope Davis et Benicio del Toro.

9. One Battle After Another

Un autre Anderson, Paul Thomas Anderson, connu pour There Will Be Blood, pourrait aussi être en lice. Son nouveau film, One Battle After Another, est le plus coûteux de sa carrière (140 millions de dollars). S’il est finalisé à temps, il ira à Cannes ; sinon, ce sera pour Venise.

10. Dracula: A Love Story

Le réalisateur français Luc Besson est souvent critiqué par ses compatriotes pour son style influencé par Hollywood. Cette fois, avec Dracula: A Love Story, il vise une entrée au festival de Cannes. La direction du festival aurait manifesté un intérêt initial, et il est probable que le film soit projeté hors compétition.

11. The Stories

Le réalisateur égyptien Abu Bakr Shawky, qui avait séduit Cannes avec Yomeddine il y a sept ans, revient avec The Stories. Le film suit la correspondance entre un écrivain égyptien et une autrichienne, s’étalant de 1967 à la fin des années 1980.

12. Rosebush Pruning

Le réalisateur brésilien d’origine algérienne Karim Aïnouz a déjà exploré les trois principaux festivals et y a récolté plusieurs récompenses. Cette fois, il choisit Cannes pour présenter Rosebush Pruning, une adaptation du film italien Les Poings dans les Poches (1965) de Marco Bellocchio.

La compétition s’annonce féroce pour cette 78ᵉ édition, avec des films d’horizons variés et des réalisateurs de renom cherchant à inscrire leur empreinte dans l’histoire du festival.