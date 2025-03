SANTÉ – Dix symptômes cachés d’une carence en zinc

Le zinc est un minéral essentiel qui soutient le système immunitaire, le métabolisme, la cicatrisation des plaies et la santé générale. Cependant, de nombreuses personnes souffrent d’une carence en zinc sans le savoir, ce qui entraîne divers symptômes cachés, selon le journal Times of India.

Voici 10 signes surprenants indiquant que votre corps pourrait manquer de ce nutriment essentiel :

Rhumes fréquents et infections

Si une personne attrape souvent un rhume ou des infections, une carence en zinc pourrait en être la cause.

Le zinc joue un rôle crucial dans le renforcement du système immunitaire en aidant les globules blancs à fonctionner. Une carence peut ralentir la guérison et augmenter la susceptibilité aux maladies.

Cicatrisation lente des plaies

Si les coupures ou les ecchymoses prennent plus de temps que d’habitude à guérir, cela peut être un signe d’un faible taux de zinc dans l’organisme. Une carence en zinc affaiblit la production de collagène, retardant ainsi le renouvellement de la peau et rendant les plaies plus vulnérables aux infections.

Perte du goût et de l’odorat

Le zinc est essentiel au bon fonctionnement des récepteurs du goût et de l’odorat. Une carence peut entraîner une diminution de la sensibilité, voire une perte de ces sens.

Si les aliments semblent fades ou si une personne a du mal à détecter les odeurs, cela pourrait indiquer une baisse des niveaux de zinc.

Chute et affinement des cheveux

Le zinc soutient la santé des follicules capillaires et la synthèse des protéines. Une carence affaiblit la structure des cheveux, entraînant leur chute excessive et leur amincissement.

Si une personne remarque une perte de cheveux plus importante que d’habitude, il est peut-être temps de vérifier son apport en zinc et d’améliorer son alimentation.

Acné et eczéma

Des problèmes de peau persistants, notamment l’acné, l’eczéma et les éruptions cutanées, peuvent indiquer une carence en zinc.

Le zinc régule l’inflammation et la production de sébum dans la peau. En cas de carence, les boutons deviennent plus fréquents et la peau a plus de mal à guérir des irritations et des infections.

Apparition de taches blanches sur les ongles

Les taches blanches ou les ongles cassants sont des signes courants d’une carence en zinc. Comme le zinc joue un rôle dans la production cellulaire, un apport insuffisant peut fragiliser les ongles, provoquant une décoloration et une croissance lente.

Si les ongles se cassent facilement, il peut être utile d’augmenter la consommation de zinc.

Perte de poids importante

Le zinc influence le goût, la digestion et le métabolisme. Une carence peut réduire l’appétit, rendant la nourriture moins attrayante.

Avec le temps, cela peut entraîner une perte de poids involontaire, de la fatigue et une carence en nutriments, affectant la santé globale et les niveaux d’énergie.

Difficulté à se concentrer

Le bon fonctionnement du cerveau dépend de niveaux suffisants de zinc. Une carence peut provoquer un brouillard mental, des difficultés de concentration et même des troubles de la mémoire.

Puisque le zinc joue un rôle dans la transmission des neurotransmetteurs, une carence peut entraîner des sautes d’humeur et une baisse des capacités cognitives.

Sentiments d’anxiété

Le zinc est essentiel à l’équilibre des substances chimiques du cerveau, comme la sérotonine et la dopamine. Un faible taux de zinc est associé à l’anxiété, à l’irritabilité et à la dépression.

Si une personne ressent des sautes d’humeur inexpliquées, une tristesse persistante ou une fatigue excessive, il se pourrait que son organisme ait besoin de plus de zinc.

Mauvaise santé intestinale

Le zinc contribue à l’intégrité de la paroi intestinale et à la production d’enzymes digestives. Une carence peut provoquer des ballonnements, de la diarrhée ou des symptômes du syndrome du côlon irritable.

Puisque le zinc favorise l’absorption des nutriments, un taux insuffisant peut entraîner des troubles digestifs et un déséquilibre de la flore intestinale.

Sources naturelles de zinc

Le zinc est abondant dans les aliments naturels, garantissant un apport optimal pour le bon fonctionnement du corps.

Parmi les meilleures sources, on retrouve :

Les graines de courge et de sésame

Les pois chiches et les lentilles

Les noix comme les noix de cajou et les amandes

La viande, la volaille et les œufs

Les fruits de mer, notamment les huîtres, qui sont une source animale exceptionnelle de zinc.

Les produits laitiers comme le fromage et le yaourt

Les céréales complètes et les épinards

Il est important de noter que l’absorption du zinc est améliorée lorsqu’il est associé à des aliments riches en vitamine C.